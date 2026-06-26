Hội thảo khoa học “Công tác dư luận xã hội trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng” do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức diễn ra sáng 26/6 tại Hà Nội.

Theo Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Lê Hải Bình, Đại hội XIV mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc, Đại hội đã xác lập những quyết sách mang tính “bệ phóng” để thực hiện thành công mục tiêu chiến lược 100 năm của Đất nước.

Để những quyết sách chiến lược này thực sự đi vào cuộc sống, sự đồng thuận xã hội và niềm tin của nhân dân là yếu tố mang tính quyết định.

Trong tiến trình đó, công tác điều tra, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội đóng vai trò là “cầu nối” quan trọng, tạo nên sự hòa quyện giữa “ý Đảng” và “lòng dân.” Đây là việc cần thiết, phải làm thường xuyên nhằm sát thực tâm tư, tình cảm, ý chí, nguyện vọng của nhân dân đối với các chủ trương, quyết sách chiến lược của Đảng, từ đó giúp các nhà hoạch định chính sách có thêm thông tin tham chiếu nhằm hoàn thiện và đánh giá kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách đã đề ra.

Ông Lê Hải Bình cho rằng trong bối cảnh hiện nay, để triển khai Nghị quyết Đại hội XIV không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, quán triệt, mà đòi hỏi phải gắn kết chặt chẽ với việc nắm bắt, phân tích và định hướng dư luận xã hội.

Nếu thiếu sự gắn kết này, việc triển khai Nghị quyết dễ rơi vào tình trạng hình thức, thiếu sức thuyết phục và dễ bị các luồng thông tin trái chiều chi phối.

"Chúng ta đang triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trong bối cảnh truyền thông số bùng nổ. Không gian mạng đã trở thành mặt trận phức tạp, nơi các thế lực thù địch, phản động đang ráo riết tiến hành các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, chống phá. Trước tình hình đó, công tác dư luận xã hội không thể chỉ dừng ở việc ứng phó với các luồng thông tin xấu độc trên không gian mạng mà phải chuyển mạnh sang chủ động kiến tạo, dự báo và định hướng dư luận xã hội,” ông Lê Hải Bình nhấn mạnh.

Các đại biểu trao đổi bên lề hội thảo. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận và làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn giữa công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội với việc triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV.

Các đại biểu đã nêu thực trạng của công tác dư luận xã hội hiện nay, từ đó đưa ra đề xuất, giải pháp đột phá để phát huy vai trò của công tác dư luận xã hội trong triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Văn Phúc, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, lòng dân càng trở nên quan trọng. Vì thế, công tác dư luận xã hội cần phải phát huy tốt vai trò cầu nối giữa ý đảng, lòng dân, qua đó góp phần củng cố phát huy truyền thống sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao), cho rằng để nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội trong thời gian tới, cần chuyển mạnh từ tư duy phản ứng thụ động, sang tư duy chủ động, kiến tạo và dẫn dắt dư luận. Công tác dư luận xã hội phải được thực hiện trên cơ sở kế hoạch, chiến lược dài hạn, cũng như cần xây dựng các kịch bản và xử lý rủi ro truyền thông để chủ động ứng phó với những vấn đề phát sinh trước mắt, cũng như lâu dài.

“Phải hiện đại hóa công nghệ, không thể tách rời khỏi công nghệ. Chúng ta cần phải bám sát với khoa học công nghệ và coi công nghệ là vũ khí sắc bén. Chúng ta không thể không có dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo. Phân tích dư luận và định hướng dư luận phải thông qua những công nghệ mới. Cùng với đó, chúng ta phải đổi mới toàn diện; nội dung và phương thức truyền thông, cần phải mềm hóa, linh hoạt hóa và trẻ hóa các thông điệp. Cần phải địa phương hóa các thông điệp để vươn tới từng bộ phận cư dân,” ông Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh.

Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu kết luận. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Kết luận hội thảo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng đánh giá các tham luận và ý kiến tại hội thảo đã chia sẻ nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, kinh nghiệm quý từ thực tiễn cấp thêm luận cứ khoa học và thực tiễn cho việc đổi mới công tác dư luận xã hội trong giai đoạn mới.

Từ thực tiễn và yêu cầu đặt ra, ông Phạm Tất Thắng đề nghị công tác dư luận xã hội cần bám sát quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; nắm chắc thực tiễn cuộc sống, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời phát hiện những vấn đề mới nảy sinh, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải pháp phù hợp.

“Không thể chỉ dừng lại ở nắm bắt, tổng hợp và phản ánh thông tin, mà phải nâng cao năng lực phân tích, đánh giá, dự báo và tham mưu chiến lược, kết hợp chặt chẽ giữa phương pháp nghiên cứu truyền thống và hiện đại; giữa nắm bắt dư luận xã hội trực tiếp với theo dõi, phân tích thông tin trên môi trường số; cần nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo,” ông Phạm Tất Thắng đề nghị./.

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