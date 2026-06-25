Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị Campuchia tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Chiều 25/6, tại Hà Nội, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại tướng Sao Sokha, Phó tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia kiêm Tư lệnh Hiến binh Quân đội Hoàng gia Campuchia, Trưởng Tiểu ban Cải cách công tác huấn luyện quân sự Campuchia.

Tại buổi tiếp, Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc không ngừng củng cố, phát triển quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài với Campuchia.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương chúc mừng Campuchia tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 49 năm “Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot”, đồng thời nhấn mạnh đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần tuyên truyền, giáo dục để nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu rõ hơn về truyền thống đoàn kết, giúp đỡ và tương trợ lẫn nhau giữa quân đội và nhân dân hai nước.

Nhắc lại việc hai nước vừa khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại tỉnh Pursat, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho rằng các Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết và hữu nghị giữa hai dân tộc, đồng thời là công trình mang ý nghĩa lịch sử và văn hóa sâu sắc, thể hiện sự tri ân đối với những hy sinh to lớn của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã sát cánh cùng lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung, vì hòa bình, độc lập và tự do của mỗi nước.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cảm ơn Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Quân đội Hoàng gia Campuchia đã phối hợp, hỗ trợ hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho biết Việt Nam đang triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, đồng thời bày tỏ mong muốn Đại tướng Sao Sokha và Quân đội Hoàng gia Campuchia tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ này.

Đánh giá về hợp tác quốc phòng song phương, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho rằng quan hệ hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng thời gian qua tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả và là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam-Campuchia.

Các cơ quan chức năng hai bên đã phối hợp triển khai hiệu quả Nghị định thư và Kế hoạch hợp tác hằng năm; đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn; tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, hỗ trợ nhân dân khu vực biên giới phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời tích cực phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn đa phương.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và Đại tướng Sao Sokha, đặc biệt là những kết quả đạt được trong lĩnh vực đào tạo, tập huấn giữa hai Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương đề nghị thời gian tới, hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Campuchia về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực; đẩy mạnh trao đổi đoàn và chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quân đội của mỗi nước.

Về phần mình, Đại tướng Sao Sokha cho biết chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này được thực hiện trong khuôn khổ Kế hoạch hợp tác năm 2026 giữa Bộ Quốc phòng hai nước.

Đại tướng Sao Sokha trân trọng cảm ơn lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam cùng các cơ quan, đơn vị đã tạo điều kiện, chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu để Campuchia nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn.

Đại tướng Sao Sokha bày tỏ mong muốn Campuchia và Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy hợp tác quốc phòng ngày càng hiệu quả, qua đó góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./.