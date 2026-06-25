Nghệ An hỗ trợ đưa, đón thân nhân liệt sỹ đến điểm thu nhận mẫu ADN

Từ ngày 25/6-1/7, tỉnh Nghệ An triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sỹ trên địa bàn 130 xã, phường, với mục tiêu thu nhận 22.221 mẫu nhằm phục vụ công tác xác định danh tính liệt sỹ chưa rõ thông tin phần mộ.

Theo kế hoạch, toàn tỉnh bố trí 7 điểm thu nhận mẫu ADN tại phường Trường Vinh, phường Tân Mai và các xã Đại Đồng, Đô Lương, Diễn Châu, Tương Dương, Tam Hợp.

Công an tỉnh Nghệ An là đơn vị chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an và các cơ quan liên quan trực tiếp tổ chức thu nhận mẫu tại các trạm nêu trên, bảo đảm đúng quy trình, an toàn và thuận tiện cho thân nhân liệt sỹ.

Đợt cao điểm được triển khai trong hoàn cảnh Nghệ An còn hơn 22.000 liệt sỹ chưa xác định được thông tin phần mộ. Trong khi đó, thời gian và điều kiện môi trường khắc nghiệt không ủng hộ cho quá trình tìm kiếm và xác minh; nhiều gia đình, thân nhân của các liệt sỹ cũng không còn. Điều này đòi hỏi công cuộc “trả danh tính - nối người thân” phải được triển khai gấp rút. Chính vì lẽ đó, việc tìm kiếm hài cốt liệt sỹ là công việc hết sức nhân văn, nhân ái và thể hiện ân nghĩa, ân tình sâu đậm với các thế hệ đi trước, với những người đã ra đi.

Để bảo đảm mục tiêu đề ra, các cấp, ngành, đơn vị vũ trang, cơ quan, tổ chức trong tỉnh được huy động đồng hành cùng lực lượng công an; tập trung rà soát, cập nhật danh sách thân nhân liệt sỹ; tổ chức tuyên truyền, vận động, hỗ trợ đưa đón người dân đến các điểm thu nhận; chủ động bố trí kinh phí và nhân lực phục vụ nhiệm vụ. Công tác phối hợp liên ngành được yêu cầu thực hiện chặt chẽ, thống nhất, tránh chồng chéo, bảo đảm tiến độ trong thời gian ngắn.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh cho biết trong đợt này khối lượng mẫu cần thu nhận rất lớn, thời gian triển khai ngắn, vì vậy các cơ quan, đơn vị và lực lượng trực tiếp thực hiện phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ ở mức cao nhất.

Các ủy ban nhân dân xã, phường phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an để triển khai đợt cao điểm; chủ động bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để đưa, đón thân nhân các liệt sỹ đến các điểm thu nhận mẫu ADN.

Thành công của đợt cao điểm là sự tri ân thiết thực của thế hệ hôm nay đối với công lao, sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sỹ./.

Phát động cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sỹ chưa xác định Bộ Công an phát động đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sỹ chưa xác định thông tin trên toàn quốc, huy động sự tham gia của lực lượng công an từ cấp bộ đến cấp xã.