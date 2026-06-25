Đắk Lắk: Xe tải va chạm xe máy cùng chiều khiến 2 mẹ con thương vong

Chiều 25/6, ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy An Nam (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy khiến hai mẹ con thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ cùng ngày, trên tuyến ĐT649 đoạn qua thôn Phú Quý (xã Tuy An Nam), anh Nguyễn Đức Tín (sinh năm 1987, trú phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe tải biển kiểm soát 78A-27500 theo hướng Bắc-Nam thì va chạm với xe máy do chị N.T.B. (sinh năm 1987, trú thôn Phú Phong, xã Tuy An Nam) đi theo hướng cùng chiều.

Trên xe máy lúc này, chị B đang chở theo sau cháu N.H.T (sinh năm 2024, con ruột chị B).

Vụ tai nạn khiến chị B tử vong tại chỗ, cháu T bị thương nhẹ. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo ông Nguyễn Văn Hoàng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy An Nam, gia đình chị B có hoàn cảnh khó khăn.

Chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân và đang đề xuất hướng hỗ trợ theo quy định.

Trước đó, phóng viên TTXVN đã có bài viết phản ánh tình trạng nhiều xe tải hoạt động liên tục ngày, đêm trên tuyến đường ĐT649 nối từ xã Tuy An Nam, xã Ô Loan đến xã Tuy An Đông (tỉnh Đắk Lắk).

Trong khi đó, tuyến đường này khá chật hẹp với chiều ngang mặt đường khoảng 7 mét, lưu lượng người và phương tiện qua lại khá đông đúc.

Điều này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường khiến đường xuống cấp nghiêm trọng./.

Tây Ninh: Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong Ngày 23/6, cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên tuyến ĐT822 khiến ba người tử vong tại chỗ.