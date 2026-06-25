Bắc Ninh: Hoàn thành nhiều chỉ tiêu giải phóng mặt bằng Dự án sân bay Gia Bình

Chiều 25/6, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đất ở các thôn trong ranh APEC (có hạng mục các công trình phục vụ Hội nghị APEC) để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án có liên quan.

Nhiều chỉ tiêu hoàn thành, đạt tỷ lệ rất cao

Tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Bình Lương Trung Hậu cho biết dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình có diện tích thu hồi khoảng 1.960ha, trong đó xã Gia Bình chịu ảnh hưởng khoảng 857,43ha (bao gồm 124,7ha giai đoạn 1) ở 15/23 thôn, gần 2.500 hộ gia đình phải di dời tái định cư, gần 5.000 ngôi mộ cùng nhiều công trình tâm linh.

Mặc dù khối lượng công việc rất lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng, thời gian thực hiện gấp, yêu cầu tiến độ đặc biệt khẩn trương để phục vụ các mục tiêu phát triển quốc gia và Hội nghị APEC 2027 song với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo các cấp cùng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại xã Gia Bình đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và đồng thuận cao trong nhân dân.

Địa phương hoàn thành lập phương án bồi thường đối với 100% diện tích đất ngoài khu dân cư với diện tích hơn 593ha; lập phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 67,59ha đất ở/127,99ha.

Đặc biệt, chỉ trong 35 ngày bắt đầu từ ngày 20/1 đến ngày 25/2/2026, địa phương đã hoàn thành 100% công tác di chuyển 3.439 ngôi mộ của 914 hộ dân. Ngoài ra, còn khoảng 1.400 ngôi mộ của các dự án khác cũng đã hoàn thành việc di chuyển trước ngày 25/2/2026, nhiều khu vực trọng điểm đã được bàn giao mặt bằng đúng tiến độ để nhà đầu tư triển khai thi công.

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Đồng thời, công tác di chuyển người dân tại 4 thôn nằm trong ranh APEC (Ngô Thôn, Lương Pháp, Thủ Pháp và Mỹ Thôn) với khoảng 1.400 hộ dân cũng đã hoàn thành, bảo đảm đúng tiến độ đề ra. Quá trình di chuyển tài sản, bố trí nơi ở tạm cho người dân được tổ chức bài bản, huy động sự tham gia hỗ trợ của các lực lượng quân sự, công an, đoàn thể và hàng trăm lượt cán bộ.

Cùng với đó, công tác an sinh xã hội được đặc biệt quan tâm. Các chính sách hỗ trợ đời sống, hỗ trợ tạm cư, đào tạo nghề, chăm lo các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được triển khai kịp thời.

Việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống thông qua biên soạn lịch sử các thôn, di chuyển và bảo quản các công trình tín ngưỡng, tôn giáo được thực hiện nghiêm túc, thể hiện sự quan tâm đến đời sống tinh thần và bản sắc văn hóa của cộng đồng dân cư vùng dự án.

Chăm lo đời sống người dân tại các khu tái định cư

Tại hội nghị, tham luận của các đại biểu cho rằng những kết quả đạt được trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, lực lượng vũ trang, đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn và đặc biệt là sự đồng thuận, chia sẻ, hy sinh lợi ích riêng vì lợi ích chung của Nhân dân trong vùng dự án. Đồng thời khẳng định, đây là tiền đề quan trọng để tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ giải phóng mặt bằng còn lại, đẩy nhanh tiến độ triển khai các hạng mục của Dự án…

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh Bùi Duy Hưng phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Bùi Duy Hưng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, các đơn vị và tinh thần đồng thuận của Nhân dân xã Gia Bình trong quá trình triển khai công tác giải phóng mặt bằng Dự án.

Nhấn mạnh khối lượng công việc còn rất lớn trong khi thời gian thực hiện không còn nhiều, Giám đốc Công an Bùi Duy Hưng đề nghị Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Gia Bình tiếp tục rà soát, đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện giải phóng mặt bằng; phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, người có uy tín tại cơ sở trong tuyên truyền, vận động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời giải quyết các kiến nghị, vướng mắc phát sinh.

Giám đốc Công an tỉnh Bắc yêu cầu địa phương phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư và các đơn vị liên quan để thống nhất các mốc thời gian, xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành. Cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị cần xác định công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ dự án là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt từ nay đến khi hoàn thành toàn bộ dự án.

Bên cạnh đó, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh Bùi Duy Hưng lưu ý các cấp, ngành tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống người dân tại các khu tái định cư, tạm cư; chủ động nắm bắt và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc liên quan đến an sinh xã hội, không để phát sinh các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự.

Giám đốc Công an tỉnh Bắc khẳng định với vai trò cơ quan thường trực, Công an tỉnh sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho quá trình thi công dự án, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy tại các khu vực thi công, tái định cư và nơi bảo quản tài sản của người dân.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Ủy ban Nhân dân xã Gia Bình khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giải phóng mặt bằng dự án./.

Bàn giao mặt bằng thôn cuối cùng phục vụ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình Tính đến hết ngày 18/6, cơ bản các hộ dân thôn Mỹ Thôn đã hoàn thành bàn giao mặt bằng. Bên cạnh đó, việc kiểm đếm, di dời các hiện vật tại đình, chùa Mỹ Thôn cũng đã hoàn thành từ ngày 10/6.