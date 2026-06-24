Sáng 24/6, tại trụ sở Bộ Công an, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự Lễ phát động triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sỹ chưa xác định thông tin trên toàn quốc.

Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ," hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2027); đồng thời triển khai các kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an.

Tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt của Bộ Công an đã chủ động nghiên cứu, xây dựng và triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ hiện đại, trong đó có việc thu nhận, phân tích và xây dựng cơ sở dữ liệu ADN.

Đồng thời, Phó Thủ tướng biểu dương sự phối hợp chặt chẽ, những nỗ lực, cố gắng vượt bậc của Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, doanh nghiệp đã đồng hành, tổ chức triển khai hiệu quả nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng này.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” đang bước vào giai đoạn có tính quyết định để hoàn thành mục tiêu của chiến dịch. Song nhiệm vụ phía trước còn rất nặng nề, hiện nay, cả nước còn trên 175.000 liệt sỹ chưa tìm thấy hài cốt, trên 300.000 mộ liệt sỹ còn thiếu thông tin. Đây là sự trăn trở lớn của cả hệ thống chính trị và toàn dân ta.

“Công việc thiêng liêng này đang thôi thúc chúng ta, vừa là trách nhiệm trước lịch sử vừa là sự cấp bách chạy đua với thời gian. Nhiều thân nhân trực hệ của liệt sỹ nay đã tuổi cao, sức yếu; nhiều người đã mang theo khát vọng tìm lại người thân đi suốt cuộc đời mình. Mỗi ngày trôi qua là thêm một cơ hội có thể mất đi, thêm một khoảng trống lịch sử cần được lấp đầy," Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ.

Thân nhân liệt sỹ chưa xác định thông tin trên toàn quốc làm thủ tục lấy mẫu sinh phẩm ADN tại buổi lễ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Cũng theo Phó Thủ tướng, việc xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, nhất là các trường hợp còn thiếu thông tin, đòi hỏi phải có cách làm bài bản, khoa học, đồng bộ, lâu dài, quyết tâm, kiên trì, quyết liệt. Vì vậy, việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sỹ đóng vai trò hết sức quan trọng. Các bộ, ngành, địa phương phải coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng; tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thu nhận và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, không để chậm trễ làm mất đi những cơ hội quý giá còn lại.

Phó Thủ tướng đề nghị Ban Tuyên giáo và dân vận Trung ương chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông làm nổi bật ý nghĩa chính trị, lịch sử, nhân văn về tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội, giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng, nhất là đối với thế hệ trẻ, phát huy tinh thần “Uống nước nhớ nguồn," “Đền ơn đáp nghĩa” trở thành giá trị văn hóa bền vững, trách nhiệm trong đời sống xã hội.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ trì tổ chức triển khai việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sỹ; bảo đảm tính khoa học, chính xác, an toàn và bảo mật thông tin; nghiên cứu, đề xuất bổ sung điều kiện trang thiết bị hiện đại để kịp thời thực hiện đồng bộ, khẩn trương khối lượng công việc rất lớn với kết quả cao nhất.

Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp khẩn trương đẩy mạnh công tác giám định mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ chưa xác định thông tin; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong việc kết nối, chia sẻ dữ liệu để thực hiện so sánh, đối khớp phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếp tục đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới trong giám định ADN; phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng mua sắm các cái trang thiết bị hiện đại, đẩy nhanh tiến độ xác định ADN.

Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thân nhân liệt sỹ tham gia cung cấp thông tin, lấy mẫu sinh phẩm; huy động tối đa các nguồn lực từ ngân sách địa phương và xã hội hóa để tập trung tổ chức triển khai hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của Chiến dịch “500 ngày đêm."

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu thăm hỏi, động viên thân nhân liệt sỹ chưa xác định thông tin trên toàn quốc đến lấy mẫu sinh phẩm ADN. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Phó Thủ tướng kêu gọi các bộ ngành địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân tích cực hưởng ứng, chung tay thực hiện thành công nhiệm vụ vô cùng thiêng liêng này; đồng thời mong muốn các thân nhân liệt sỹ trên cả nước tích cực phối hợp, cung cấp thông tin, tham gia lấy mẫu sinh phẩm ADN để hành trình tìm lại tên tuổi cho các liệt sỹ có thêm dữ liệu, thêm căn cứ và thêm cơ hội thành công.

"Tất cả chúng ta hãy hành động bằng trách nhiệm, bằng lòng biết ơn và bằng quyết tâm cao nhất với những người đã hy sinh vì Tổ quốc," Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Chủ trì buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ Bộ Công an xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, nhân văn, vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm và là sự tri ân thiêng liêng đối với các anh hùng liệt sỹ cùng thân nhân gia đình liệt sỹ.

Để cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu, Công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm.

Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phát huy tối đa vai trò nòng cốt, thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc lực lượng triển khai hiệu quả kế hoạch. Tổ chức thu nhận, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN bảo đảm tính khoa học, chính xác, an toàn và bảo mật. Khẩn trương hoàn thiện, tích hợp các tiện ích trên ứng dụng VNeID ngay trong tháng 7/2026, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân chủ động cung cấp thông tin, nâng cao hiệu quả xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long giao Cục Cảnh sát Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội làm đầu mối theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện; kịp thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Về phía công an các tỉnh, thành phố căn cứ kế hoạch của Bộ Công an để xây dựng phương án, lộ trình chi tiết thực hiện nhiệm vụ bảo đảm "6 rõ"; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thân nhân liệt sỹ tích cực cung cấp thông tin, tham gia lấy mẫu. Công an cấp xã phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt ở cơ sở, thể hiện rõ tinh thần gần dân, sát dân nhất, trực tiếp hỗ trợ thu nhận mẫu, tuyệt đối không bỏ sót trường hợp nào trên địa bàn.

Ngay sau lễ phát động, chương trình đã diễn ra các hoạt động thu nhận mẫu sinh phẩm ADN đối với thân nhân liệt sỹ trên địa bàn thành phố Hà Nội; tư vấn, trao tặng thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho thân nhân liệt sỹ.

Thời gian qua, Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng Công ty Cổ phần GeneStory triển khai công tác thu nhận, đối sánh, phân tích và giám định ADN, qua đó xác định và công nhận danh tính cho 25 liệt sỹ.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Ban Tổ chức trao Thông báo kết quả giám định ADN hài cốt liệt sỹ cho đại diện thân nhân 3 liệt sỹ: liệt sỹ Nguyễn Thiện Quyết (quê quán Hải Dương cũ) có phần mộ được an táng tại nghĩa trang liệt sỹ Đức Cơ, Gia Lai; 2 liệt sỹ được an táng tại nghĩa trang liệt sỹ Ngã Bảy-Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ: liệt sỹ Đoàn Văn Khải, quê ở tỉnh Ninh Bình và liệt sỹ Nguyễn Trọng Cát, quê ở tỉnh Thanh Hóa./.

Công nghệ ADN trong hành trình xác định danh tính liệt sỹ Trong Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ," công tác giám định ADN được xem là chìa khóa để đưa các liệt sỹ trở về với đúng tên tuổi, gia đình.