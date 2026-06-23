Khánh Hòa nỗ lực tháo gỡ khó khăn để thành công trong chiến dịch 500 ngày đêm

Ngày 23/6, tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị báo cáo kết quả bước đầu triển khai thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, chỉ ra nhiều khó khăn, vướng mắc để khắc phục, đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Khánh Hòa được giao thực hiện 3 nhiệm vụ: tìm kiếm và quy tập tìm kiếm, quy tập khoảng 150 hài cốt liệt sỹ; xác minh và kết luận 168 khu vực tìm kiếm với 946 thông tin về mộ liệt sỹ; lấy mẫu 2.234 hài cốt liệt sỹ phục vụ giám định ADN.

Bước đầu, địa phương đã thực hiện thí điểm lấy mẫu ADN hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Khánh Vĩnh; khai quật 39 mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin nhưng chỉ có 6 mộ đủ điều kiện lấy mẫu giám định ADN, đạt 15,3%; có 33 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu, trong đó có 3 mộ trống.

Nhiều phần mộ được xây dựng kiên cố bằng bêtông, ốp đá; vị trí chôn cất sâu nên quá trình khai quật, hoàn trả và xây dựng lại phần mộ phát sinh khó khăn và chi phí.

Công tác lấy mẫu ADN hài cốt liệt sỹ được thực hiện tại Nghĩa trang liệt sỹ Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa). (Ảnh: TTXVN phát)

Hài cốt liệt sỹ sau nhiều năm an táng bị phân hủy mạnh; tỷ lệ lấy được mẫu phục vụ giám định ADN còn thấp. Một số tính năng của phần mềm số hóa, quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sỹ chưa ổn định...

Đại tá Trương Thành Việt, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, thông tin rút kinh nghiệm từ Nghĩa trang liệt sỹ Khánh Vĩnh, các đơn vị sẽ hoàn thiện quy trình tổ chức lực lượng, kỹ thuật khai quật, lấy mẫu, số hóa thông tin và công tác phối hợp liên ngành trước khi triển khai đồng loạt trên phạm vi toàn tỉnh.

Các đại biểu cũng một số khó khăn trong quá trình triển khai Chiến dịch như: Thông tin để phục vụ tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ hiện nay còn rất ít; nhiều trường hợp thiếu hồ sơ hoặc không còn nhân chứng.

Việc phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân một số xã, phường với các ngành, đoàn thể có lúc chưa chặt chẽ; chất lượng rà soát, thu thập thông tin về mộ liệt sỹ chưa đạt độ chính xác cao.

Sự thay đổi về địa hình do thời tiết khắc nghiệt và quá trình đô thị hóa cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc tìm kiếm mộ liệt sỹ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các địa phương cũng nhận thấy một số bất cập như: Kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế; một số định mức hỗ trợ chưa phù hợp với yêu cầu thực tiễn triển khai nhiệm vụ (hiện nay chưa có phân bổ kinh phí cho thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở cấp xã; chi phí cho công tác lấy mẫu theo định mức Nghị quyết số 26/2026/NQ-CP ngày 6/5/2026 còn thấp).

Cán bộ số hóa thông tin phải sử dụng điện thoại cá nhân và dữ liệu di động phục vụ nhiệm vụ nhưng chưa có quy định hỗ trợ phù hợp...

Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, phát biểu. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Khánh Hòa (Ban Chỉ đạo 515) đề nghị các địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ; phát huy vai trò của nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh, người trực tiếp tham gia chiến đấu, quy tập hài cốt liệt sỹ trước đây.

Chính quyền địa phương sẽ phối hợp với các bên liên quan nhằm sớm tháo gỡ vướng mắc về kinh phí, định mức hỗ trợ, phần mềm số hóa và công tác kỹ thuật nhằm thực hiện chiến dịch đạt hiệu quả.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, thông tin tỉnh có 8 nghĩa trang liệt sỹ với hơn 7.000 phần mộ, trong đó 2.234 phần mộ chưa xác định được danh tính.

Việc tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” nên địa phương quyết tâm khắc phục khó khăn để thực hiện tốt nhất./.

Tìm kiếm, quy tập liệt sỹ: Tháo vướng mắc về cơ chế, đẩy mạnh giám định ADN Hàng nghìn phần mộ chưa rõ danh tính được lấy mẫu giám định ADN cho thấy quyết tâm triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ" của các địa phương.