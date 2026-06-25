Ký quy chế phối hợp trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại

Chiều 25/6, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chứng kiến Lễ ký Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao.

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh; lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, lãnh đạo Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, các cơ quan của Quốc hội.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong cơ chế phối hợp giữa cơ quan của Quốc hội với các cơ quan quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại; đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị trong việc nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Việc ký kết các Quy chế phối hợp là bước cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn của Đảng về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; đồng thời tạo cơ chế phối hợp thống nhất giữa các cơ quan trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, từ sớm, từ xa đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, việc triển khai Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Quốc phòng và An ninh với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật, giám sát, khảo sát và tham mưu, kiến nghị các vấn đề quan trọng thuộc lĩnh vực quốc phòng và an ninh.

Đối với lĩnh vực đối ngoại, mặc dù chưa có quy chế phối hợp giữa hai cơ quan nhưng sự phối hợp giữa Ủy ban và Bộ Ngoại giao cũng luôn được duy trì thường xuyên, hiệu quả, bảo đảm phục vụ tốt yêu cầu công tác.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu dự Lễ ký Quy chế phối hợp công tác. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bước sang nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, việc ký kết các Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao không chỉ kế thừa những kết quả đã đạt được mà còn tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp theo hướng đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả hơn.

Đây sẽ là cơ sở quan trọng để tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp nghiên cứu, xây dựng pháp luật, tổ chức giám sát, khảo sát, tham mưu chiến lược và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong thực tiễn; đồng thời triển khai thực hiện chủ trương “Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên” Đại hội XIV của Đảng đã đề ra./.

Toàn cảnh Lễ ký quy chế phối hợp công tác quốc phòng, an ninh, ngoại giao Chiều 25/6, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ ký Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao.

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