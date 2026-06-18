Nghị quyết về Chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2027

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 287/NQ-UBTVQH16 về Chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2027.

Tại phiên họp tháng 3/2027, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; đồng thời xem xét báo cáo của Chính phủ về: Việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2026; Tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2026; Công tác bảo vệ môi trường năm 2026 (bao gồm cả nội dung về kết quả thực hiện Nghị quyết số 247/2025/QH15 về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường); Kết quả thực hiện quyền trẻ em và việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, địa phương liên quan đến trẻ em năm 2026.

Tại phiên họp tháng 4/2027, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét các báo cáo của Chính phủ về: Việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam; Việc thực hiện Nghị quyết số 187/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng; Việc thực hiện Nghị quyết số 188/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; Việc thực hiện Nghị quyết số 257/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Phiên họp thứ ba Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tại phiên họp tháng 5/2027, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét các báo cáo của Chính phủ về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2026 (bao gồm cả nội dung về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026); Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2027; Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2026; Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật (bao gồm cả nội dung về công tác dẫn độ năm 2026); Công tác thi hành án năm 2026; Công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú năm 2026; Công tác phòng, chống ma túy năm 2026; Việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội đối với Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Công tác triển khai thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét báo cáo của Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao về kết quả giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Quốc hội khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.

Tại phiên họp tháng 7/2027, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét các báo cáo của Chính phủ về: Việc thực hiện Nghị quyết số 193/2025/QH15 ngày 19/2/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa; Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 72/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; Sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 136/2024/QH15 ngày 26/6/2024 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng; Sơ kết 3 năm việc thực hiện Nghị quyết số 137/2024/QH15 ngày 26/6/2024 của Quốc hội về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Tại phiên họp tháng 8/2027, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Đồng thời, xem xét các báo cáo của Chính phủ về: Việc thực hiện Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025; Việc thực hiện Nghị quyết số 56/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội; Việc thực hiện Nghị quyết số 57/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh; Việc thực hiện Nghị quyết số 58/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột giai đoạn 1; Việc thực hiện Nghị quyết số 59/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu giai đoạn 1; Việc thực hiện Nghị quyết số 60/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng giai đoạn 1; Việc thực hiện Nghị quyết số 138/2024/QH15 ngày 28/6/2024 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc-Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông)-Chơn Thành (Bình Phước); Việc thực hiện Nghị quyết số 162/2024/QH15 ngày 27/11/2024 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035; Việc thực hiện Nghị quyết số 219/2025/QH15 ngày 27/6/2025 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku; Việc thực hiện Nghị quyết số 220/2025/QH15 ngày 27/6/2025 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh; Việc thực hiện Nghị quyết số 255/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội giai đoạn 2021-2026."

Tại phiên họp tháng 9/2027, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét các báo cáo của Chính phủ về: Tài chính nhà nước năm 2026; Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2026; Tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội năm 2026; Tình hình quản lý, sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế năm 2026; Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 54/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam và đề xuất hoàn thiện pháp luật về thi hành án hình sự; Hoạt động quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2026 trong phạm vi toàn quốc; Kết quả 2 năm thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình, giai đoạn từ ngày 1/7/2025 đến ngày 1/7/2027. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp bộ máy và đơn vị hành chính.”

Nghị quyết nêu rõ căn cứ các chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2027, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện chương trình giám sát, chủ động điều chỉnh chương trình giám sát của Quốc hội và báo cáo Quốc hội; điều chỉnh chương trình giám sát của mình khi cần thiết, báo cáo Quốc hội về kết quả thực hiện Chương trình giám sát tại Kỳ họp thứ 5; thành lập và chỉ đạo hoạt động của Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội giai đoạn 2021-2026”./.

Kiểm tra, giám sát để nghị quyết thành hiện thực Trong bối cảnh đất nước đang triển khai nhiều nhiệm vụ chiến lược với yêu cầu rất cao về tiến độ và chất lượng, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng càng có vai trò đặc biệt quan trọng.

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