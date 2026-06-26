Quảng Trị hoàn thành bố trí 100% bí thư cấp xã không phải người địa phương

Ngày 26/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố các quyết định điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy các xã nhiệm kỳ 2025-2030, hoàn thành việc bố trí 100% bí thư cấp xã không phải là người địa phương theo chủ trương của Trung ương.

Theo các quyết định được công bố, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị điều động, luân chuyển nhiều cán bộ giữ chức Bí thư Đảng ủy giữa các xã nhằm thực hiện chủ trương bố trí cán bộ lãnh đạo không phải là người địa phương.

Cụ thể, các đồng chí: Nguyễn Ngọc Tuấn được điều động từ xã Hoàn Lão đến giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Bố Trạch; Phạm Đình Dũng từ xã Bố Trạch đến giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hoàn Lão; Phạm Trung Đông được điều động từ xã Quảng Ninh đến giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ninh Châu; Nguyễn Ngọc Thụ từ xã Ninh Châu đến giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Quảng Ninh.

Cùng với đó, các đồng chí: Đinh Thiếu Sơn được điều động từ xã Nam Gianh đến giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Nam Ba Đồn; Cao Xuân Đức từ xã Nam Ba Đồn đến giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Nam Gianh; Trần Thị Thanh Hà được điều động từ xã Ái Tử đến giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hiếu Giang; Nguyễn Thị Thanh Hương từ xã Hiếu Giang đến giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ái Tử.

Các cán bộ được điều động đều thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy tại đơn vị cũ; được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy tại đơn vị mới, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được điều động, chỉ định, biểu dương những nỗ lực, kết quả công tác của các đồng chí trong thời gian qua, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp và đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ tin tưởng, với bản lĩnh chính trị, năng lực thực tiễn và kinh nghiệm công tác đã được tích lũy, các cán bộ được điều động sẽ nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới, phát huy tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể cấp ủy lãnh đạo địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, chăm lo công tác xây dựng Đảng, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Các bí thư đảng ủy xã tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư, tăng thu ngân sách; phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, xây dựng nông thôn mới; khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố; xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện nghiêm công tác đánh giá, xếp loại cán bộ; chăm lo đời sống nhân dân và đẩy mạnh giảm nghèo bền vững.

Việc điều động, bố trí cán bộ lần này được thực hiện theo Kết luận số 210-KL/TW ngày 12/11/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về chủ trương bố trí các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền, cơ quan kiểm tra, thanh tra không phải là người địa phương.

Đến nay, Quảng Trị đã hoàn thành việc bố trí 78/78 bí thư đảng ủy xã, phường không phải là người địa phương, tạo nền tảng để nâng cao tính khách quan, minh bạch trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ sở và đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp./.

Công bố Quyết định kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị, Khánh Hòa Ngày 4/3, Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành TW Đảng tổ chức hội nghị triển khai Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị.