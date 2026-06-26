Giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Hiện nay, 100% Hội đồng Nhân dân xã, phường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã thông qua Nghị quyết sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 và Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 185/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026 của Chính phủ.

Trước sắp xếp, tổ chức lại, tỉnh Khánh Hòa có 1.233 thôn, tổ dân phố và 1 cụm dân cư tại xã Cam Hiệp hình thành do chia tách đường địa giới hành chính (bao gồm 3 thôn thuộc đặc khu Trường Sa).

Kết quả rà soát theo tiêu chuẩn tại Nghị định số 185/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026 của Chính phủ, có 479/1.233 thôn, tổ dân phố (chiếm 38,8%) không đủ tiêu chuẩn; 754/1.233 thôn, tổ dân phố (chiếm 61,2%) đủ tiêu chuẩn.

Tỉnh Khánh Hòa đã sắp xếp 1.233 thôn, tổ dân phố và 1 cụm dân cư thành 880 thôn, tổ dân phố (521 thôn, 359 tổ dân phố); giảm 353 thôn, tổ dân phố - đạt 28,6% (trong đó giảm 162 thôn, đạt 23,7% và giảm 191 tổ dân phố, đạt 34,7%).

Riêng 3 thôn thuộc đặc khu Trường Sa tạm thời giữ nguyên chờ ý kiến của cấp có thẩm quyền.

Sau sắp xếp, địa phương có số thôn, tổ dân phố nhiều nhất là phường Nam Nha Trang (50 tổ dân phố); địa phương có số thôn, tổ dân phố ít nhất (trừ đặc khu Trường Sa) là xã Bắc Khánh Vĩnh (4 thôn).

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Huỳnh Mạnh Thắng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết tỉnh Khánh Hòa đã giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách đối với 752 người hoạt động không chuyên trách cấp xã khi triển khai thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đang xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố; trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức phụ cấp, mức hỗ trợ, việc kiêm nhiệm chức danh và phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố cũng như những người trực tiếp tham gia hoạt động tại cơ sở.

Theo Quyết định số 1528/QĐ-UBND, tỉnh Khánh Hòa hiện có 65 đơn vị hành chính (45 đơn vị hành chính cấp xã loại 1; 18 đơn vị hành chính cấp xã loại 2 và 1 đơn vị hành chính cấp xã loại 3 - đặc khu Trường Sa).

Các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh có sự khác biệt và chênh lệch khá lớn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số, mật độ dân cư, tốc độ đô thị hóa và trình độ phát triển kinh tế-xã hội.

Tỉnh Khánh Hòa phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 theo Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Để bảo đảm một trong những điều kiện cần thiết đối với tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã phải đạt từ 30% trở lên, do đó cần nâng cấp ít nhất 4 xã thành phường (tương ứng 20 phường/65 đơn vị hành chính).

Căn cứ các tiêu chuẩn của phường được quy định tại Điều 5 Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã thông qua nghị quyết tán thành việc nâng cấp 4 xã gồm Tân Định, Diên Khánh, Diên Lạc, Diên Điền thành phường trong năm 2026./.

Sắp xếp thôn, tổ dân phố tại Hưng Yên: Đồng lòng để “về đích” Trong giai đoạn "nước rút," công tác lấy ý kiến nhân dân đối với Đề án được các địa phương tại Hưng Yên đặc biệt coi trọng, bảo đảm phát huy dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận xã hội.

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