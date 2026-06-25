Thanh Hóa hoàn thành sắp xếp, giảm 55,6% thôn, tổ dân phố

Ngày 25/6, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa Lê Ngọc Hợp cho biết tỉnh đã hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn; hoàn thành phân loại 166 đơn vị hành chính cấp xã và thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính tỉnh Thanh Hóa đạt loại I để hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Nội vụ xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Theo Sở Nội vụ, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố là nhiệm vụ có quy mô lớn, thời gian triển khai ngắn, tác động trực tiếp đến tổ chức cộng đồng dân cư, hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở cũng như đời sống của người dân.

Vì vậy, tỉnh Thanh Hóa xác định việc sắp xếp không chỉ nhằm tinh gọn đầu mối mà còn phải bảo đảm phù hợp với điều kiện lịch sử, văn hóa, địa lý, dân cư, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng và an ninh của từng địa phương.

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về sắp xếp thôn, tổ dân phố, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương chỉ đạo các địa phương xây dựng phương án thực hiện. Trên cơ sở phương án của 166 xã, phường, Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến chỉ đạo trước khi ban hành phương án tổng thể.

Trong quá trình triển khai, các cấp ủy, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức 1.831 hội nghị quán triệt với hơn 123.400 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân tham dự; đồng thời ban hành hàng trăm chỉ thị, kế hoạch và đề án để tổ chức thực hiện.

Đề án sắp xếp được công khai để cử tri đại diện hộ gia đình trực tiếp tham gia góp ý. Toàn tỉnh đã hoàn thành việc lấy ý kiến tại 4.126 thôn, tổ dân phố với gần 974.000 hộ gia đình. Trong số hơn 915.000 cử tri đại diện hộ gia đình tham gia góp ý, có trên 903.700 người đồng ý với phương án sắp xếp, đạt 98,73% số cử tri tham gia và tương đương 92,81% tổng số hộ gia đình trên địa bàn.

Theo đánh giá của Sở Nội vụ, tỷ lệ đồng thuận rất cao cho thấy chủ trương sắp xếp phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân; đồng thời phản ánh hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp cũng như công tác tuyên truyền, vận động tại cơ sở.

Đến chiều 25/6, toàn bộ 166 xã, phường đã hoàn thành việc trình HĐND cùng cấp ban hành nghị quyết về sắp xếp thôn, tổ dân phố. Sau sắp xếp, số lượng thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh giảm từ 4.351 xuống còn 1.933, giảm 2.418 đơn vị, tương ứng giảm 55,6%.

Thanh Hóa cũng hoàn thành việc phân loại 166 đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Chính phủ. Theo Quyết định của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh ban hành ngày 17/6, toàn tỉnh có 35 xã, phường đạt loại I; 88 xã, phường đạt loại 2 và 43 xã đạt loại 3.

Sau khi hoàn thành phân loại đơn vị hành chính cấp xã, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với các sở, ngành xây dựng Đề án phân loại đơn vị hành chính tỉnh Thanh Hóa.

Tại phiên họp thường kỳ tháng 6 diễn ra ngày 25/6, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã nghe báo cáo, thảo luận và thống nhất thông qua Đề án trước khi hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Nội vụ xem xét, quyết định.

Theo Đề án, Thanh Hóa hiện có dân số hơn 4,26 triệu người, diện tích trên 11.111 km²; GRDP năm 2025 đạt hơn 333.600 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước gần 55.000 tỷ đồng. Với vị trí chiến lược quan trọng, hội tụ đầy đủ không gian miền núi, trung du, đồng bằng, ven biển và biên giới, cùng hệ thống cảng biển, cảng hàng không, khu kinh tế và các tuyến giao thông huyết mạch, Thanh Hóa đạt 81,5 điểm theo các tiêu chí phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, vượt mức tối thiểu 75 điểm để được xếp loại I.

Việc hoàn thành sắp xếp thôn, tổ dân phố, phân loại đơn vị hành chính cấp xã, đồng thời thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính tỉnh đạt loại 1 được đánh giá là bước đi quan trọng trong quá trình tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp.

Đây cũng là nền tảng để Thanh Hóa huy động và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, từng bước khẳng định vai trò là một cực tăng trưởng của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.../.

Để thôn, tổ dân phố thực sự là cánh tay nối dài của chính quyền cơ sở Khi yêu cầu quản trị địa bàn rộng hơn, khối lượng công việc lớn hơn và đòi hỏi chất lượng phục vụ cao hơn thì chuyển đổi số chính là giải pháp đột phá nhằm đưa chính quyền đến gần dân hơn.

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