Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu sinh năm 1931, quê ở tỉnh Cao Bằng. Tên tuổi của ông gắn liền với trận đánh địch tại cứ điểm Đông Khê (Chiến dịch Biên giới năm 1950).

Khi được giao nhiệm vụ mang bộc phá đánh lô cốt đầu cầu mở đường cho đơn vị tiến công, ông bị đạn địch bắn dập nát cánh tay phải. Trong tình thế hiểm nghèo, với ý chí còn sống còn chiến đấu, ông đã yêu cầu đồng đội chặt đứt phần cánh tay bị thương, tiếp tục dùng tay còn lại ôm khối bộc phá lao lên phá hủy lô cốt địch, mở đường cho đơn vị xung phong giành thắng lợi.

Năm 1952, tại Đại hội Anh hùng chiến sỹ thi đua toàn quốc lần thứ nhất, ông vinh dự là một trong 7 chiến sỹ đầu tiên được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.”

Tấm gương chiến đấu anh dũng, kiên cường của ông chiến đấu đã trở thành biểu tượng sáng ngời của lòng quả cảm, tinh thần quyết chiến quyết thắng và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, trở thành biểu tượng trong trái tim của bao thế hệ Việt Nam, là minh chứng hào hùng nhất cho sự hy sinh quên mình vì Tổ quốc, vì độc lập dân tộc. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu từ trần ngày 24/6/2026 tại Hà Nội./.

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