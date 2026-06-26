Đắk Lắk: Tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp bằng khoa học, công nghệ

Để hiện thực hóa mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng hai con số, phát triển nhanh và bền vững, tỉnh Đắk Lắk xác định tập trung ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao năng lực cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp.

Trước nguy cơ đánh cắp dữ liệu trong quá trình chuyển đổi số, cơ quan chức năng của tỉnh cũng đã đặt ra các giải pháp tăng cường bảo vệ doanh nghiệp bảo đảm an ninh mạng.

Chuyển đổi số hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Thời gian qua, tỉnh Đắk Lắk đã tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng số, xây dựng chính quyền số và ban hành nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp.

Tỉnh tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng viễn thông thế hệ mới (5G, IoT) theo hạ tầng các khu du lịch, khu, cụm công nghiệp; đồng thời từng bước hình thành hệ sinh thái hạ tầng số dùng chung, kết nối liên thông giữa các cơ quan, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp.

Nhiều doanh nghiệp địa phương đã chủ động áp dụng thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc và tự động hóa sản xuất. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ vẫn còn mang tính đơn lẻ, cục bộ, chưa tạo thành một hệ sinh thái gắn kết chặt chẽ. Do vậy, yêu cầu đặt ra cho các doanh nghiệp hiện nay đó là: chuyển đổi số không còn là sự lựa chọn mà là điều kiện sống còn, là cơ hội để bứt phá, nâng cao năng suất, giảm chi phí và nâng tầm vị thế cạnh tranh.

Ông Nguyễn Đỗ Lăng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương (APEC Group) đề xuất để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế số hai con số, Đắk Lắk cần một động lực tăng trưởng mới.

Thu hoạch càphê. (Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN)

Mô hình “cực tăng trưởng đô thị-công nghiệp” với hai phân khu chiến lược tại Tuy Hòa và Buôn Ma Thuột gắn với chuyển đổi số làm hạt nhân là một hướng đi khả thi, có cơ sở thực tiễn từ kinh nghiệm phát triển quốc tế và phù hợp với không gian phát triển mới của tỉnh sau quy hoạch. Để mô hình này thành công, điều kiện tiên quyết là một bộ cơ chế chính sách đột phá, vượt khung thông thường, được tỉnh cam kết thực hiện nhất quán; đồng thời cần có nhà đầu tư hạ tầng đủ năng lực và kinh nghiệm để hiện thực hóa quy hoạch thành sản phẩm cụ thể.

Tỉnh Đắk Lắk có thế mạnh về nông nghiệp với những thương hiệu toàn cầu như càphê, sầu riêng, bơ, mắcca... Tuy nhiên, việc chuyển mạnh từ sản xuất truyền thống sang nông nghiệp hiện đại chưa phát triển như kỳ vọng. Để thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực nông nghiệp thông minh và chuỗi giá trị xuất khẩu, tỉnh đã ban hành các giải pháp căn cơ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp.

Bên cạnh đó, để chuyển đổi số "bám rễ" đến cơ sở 102 xã, phường trên địa bàn, tỉnh Đắk Lắk đang chọn mô hình lấy "hợp tác xã số" làm hạt nhân và nông nghiệp số làm nền tảng. Công nghệ ứng dụng đơn giản, chi phí hợp lý để người dân "nhìn thấy được, làm theo được."

Ở một số thôn, buôn trên địa bàn đã hình thành không gian sáng tạo số. Các doanh nghiệp địa phương trực tiếp hướng dẫn người dân livestream bán sầu riêng, thanh toán không dùng tiền mặt và tham gia thương mại điện tử xuyên biên giới một cách chủ động.

Bà Hồ Thị Nguyên Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khẳng định, chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo không còn là sự lựa chọn mà là động lực bắt buộc để tỉnh hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số và phát triển bền vững.

Doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm của chuyển đổi số, mở ra định hướng tham gia chuỗi cung ứng công nghệ cao, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã ứng dụng công nghệ số; thu hút đầu tư vào các ngành công nghệ cao, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động.

Bảo vệ doanh nghiệp trên không gian mạng

Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có khoảng 12.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, trong đó hơn 95% là doanh nghiệp quy mô nhỏ. Đây là nhóm doanh nghiệp có nhiều hạn chế trong việc đầu tư cho an toàn thông tin do nguồn lực tài chính còn hạn chế, chưa có bộ phận công nghệ thông tin chuyên trách hoặc vẫn sử dụng các phần mềm, giải pháp công nghệ chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu bảo mật.

Một khảo sát nội bộ của Viettel Đắk Lắk với hơn 200 doanh nghiệp đối tác năm 2024 cho thấy, hơn 60% doanh nghiệp chưa từng thực hiện kiểm tra bảo mật định kỳ; hơn 70% chưa có chính sách sao lưu dữ liệu được kiểm chứng; gần 80% chưa xây dựng quy trình phản ứng sự cố bằng văn bản.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ông Phạm Đình Hải, Phó Giám đốc Viettel Đắk Lắk cho biết tốc độ ứng dụng công nghệ mạnh mẽ khiến doanh nghiệp có nguy cơ cao bị tấn công mạng, đánh cắp dữ liệu, chiếm quyền kiểm soát hệ thống hoặc làm gián đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đáng chú ý, quá trình chuyển đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang diễn ra nhanh chóng nhưng chưa đồng bộ.

Nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, du lịch đã từng bước ứng dụng nền tảng số vào quản lý, sản xuất, kinh doanh, song việc đánh giá rủi ro an toàn thông tin trước khi triển khai vẫn chưa được chú trọng đúng mức.

Để bảo vệ tài sản số, Viettel Đắk Lắk cho rằng, bên cạnh sự chủ động của doanh nghiệp, việc hình thành hệ sinh thái bảo mật chung trên địa bàn tỉnh cũng giữ vai trò quan trọng. Trong đó, cần có sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp công nghệ và cộng đồng doanh nghiệp; xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin cảnh báo nguy cơ mạng, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ tiếp cận các giải pháp bảo mật phù hợp.

Việc xây dựng Trung tâm Ứng cứu sự cố an toàn thông tin được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm tạo “lá chắn” bảo vệ hệ sinh thái số của địa phương.

Ông Nguyễn Tử Quảng, Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ BKAV chia sẻ từ việc khảo sát thực tế tại các xã, phường của tỉnh Đắk Lắk cho thấy, các cán bộ đang phải sử dụng nhiều phần mềm nhưng lại sử dụng chung một mật khẩu nên nguy cơ mất an toàn về bảo mật rất cao. Do đó, các xã, phường tại tỉnh Đắk Lắk cần sử dụng một phần mềm dữ liệu chung; không gian làm việc số thống nhất toàn tỉnh, nơi cán bộ xã có thể khai thác ngay, không cần đầu tư mới.

Theo ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, việc đảm bảo an ninh mạng cho doanh nghiệp khi chuyển đổi số rất quan trọng. Tỉnh xem an ninh mạng là lá chắn bảo vệ tài sản số của doanh nghiệp. Khi đưa toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị lên môi trường số, dữ liệu chính là tài sản vô giá.

Do đó, song song với việc hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng AI trong quản lý điều hành, tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng và cộng đồng công nghệ phải chủ động xây dựng những "lá chắn xanh", phòng chống mã độc tống tiền, bảo mật hệ thống thông tin trọng yếu để hệ sinh thái doanh nghiệp số phát triển an tâm và bền vững./.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thể chế về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng thể chế về khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và các dự án luật liên quan trong 2026.

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