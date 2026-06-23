APASTI - cơ chế cốt lõi trong thúc đẩy KHCN đổi mới sáng tạo của ASEAN

Ngày 23/6, tại thủ đô Vientiane (Lào) đã diễn ra Hội nghị Quan chức cấp cao ASEAN về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo lần thứ 89 (COSTI-89), dưới sự đồng chủ trì của ông Souksavath Sihapanya, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Bộ Giáo dục và thể thao Lào và ông Nagulendran Kangayatkarasu, quan chức cao cấp Bộ Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Malaysia.

Tham dự hội nghị có các đại biểu đến từ 11 quốc gia thành viên ASEAN, cùng đại diện khu vực tư nhân và Ban Thư ký ASEAN.

Phát biểu tại hội nghị, ông Souksavath Sihapanya cho biết hội nghị lần này nhằm tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua và đẩy nhanh việc thực hiện Kế hoạch hành động ASEAN về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (APASTI) đạt lợi ích cao nhất thông qua việc chuyển đổi chiến lược thành hành động thực tế.

Ông Souksavath Sihapanya nhận định ASEAN cần cùng thúc đẩy việc chia sẻ tri thức, chuyển giao công nghệ xuyên biên giới và thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số, nâng cao năng lực cho nguồn nhân lực để APASTI trở thành cơ chế cốt lõi trong việc thúc đẩy kinh tế và giải quyết các vấn đề môi trường của ASEAN một cách bền vững.

Đối với ASEAN, công tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo không chỉ là công cụ để phát triển, mà còn là trụ cột quan trọng để xây dựng tương lai ASEAN ngày càng vững mạnh, có năng lực cạnh tranh và có sự tham gia của tất cả các bên.

Nhân dịp này, ông Souksavath Sihapanya cũng kêu gọi các đại biểu tham dự hội nghị tích cực thảo luận một cách cởi mở, có chiến lược và có tầm nhìn sâu rộng, đặc biệt chú trọng vào việc ứng dụng công nghệ để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, an ninh lương thực và chuyển đổi sang năng lượng tái tạo trong các quốc gia thành viên ASEAN; nâng cấp hệ sinh thái khu vực để hỗ trợ việc ứng dụng AI một cách an toàn, an ninh mạng và phát triển đô thị thông minh; tăng cường quan hệ với các nước đối tác đối thoại và khu vực tư nhân, nhằm chuyển đổi các nghiên cứu khoa học thành lợi ích thương mại thực tế.

Bên cạnh đó, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Bộ Giáo dục và thể thao Lào tin tưởng rằng các nội dung thảo luận tại hội nghị lần này sẽ trở thành những chiến lược có thể áp dụng vào thực tiễn, thắt chặt hơn tình đoàn kết khu vực và không để ai bị bỏ lại phía sau./.

ASEAN phát huy vai trò tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề xuất các thành phố ASEAN tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển khoa học công nghệ...