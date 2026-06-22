ASEAN-Trung Quốc hướng tới giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn

Ngày 22/6, tại Trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở Jakarta, Diễn đàn kỷ niệm 5 năm Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ASEAN-Trung Quốc đã khai mạc với sự tham dự của Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn, Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN Vương Kình, Đại sứ Malaysia tại ASEAN Sarah Al Bakri Devadason cùng nhiều quan chức, học giả và đại diện doanh nghiệp.

Diễn đàn diễn ra trong bối cảnh ASEAN và Trung Quốc đồng thời kỷ niệm 35 năm thiết lập Quan hệ Đối thoại và 5 năm nâng cấp lên Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện. Chủ đề xuyên suốt của sự kiện là xây dựng quan hệ hợp tác mạnh mẽ, hiệu quả, cởi mở và bao trùm hơn vì lợi ích của khu vực và thế giới.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, phát biểu tại diễn đàn, Đại sứ Vương Kình cho biết kim ngạch thương mại ASEAN-Trung Quốc đã vượt 1.000 tỷ USD trong năm 2025, trong khi nhiều dự án kết nối lớn như tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào và đường sắt cao tốc Jakarta-Bandung đang phát huy hiệu quả.

Ông khẳng định Trung Quốc tiếp tục ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và thúc đẩy sớm hoàn tất Khu vực Thương mại Tự do ASEAN-Trung Quốc (FTA) phiên bản 3.0.

Tổng Thư ký Kao Kim Hourn đề xuất 5 lĩnh vực ưu tiên cho hợp tác trong giai đoạn tới gồm duy trì hòa bình và ổn định, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, hợp tác năng lượng, tăng cường khả năng chống chịu trước các thách thức xuyên quốc gia và thúc đẩy giao lưu nhân dân.

Ông cho biết Hiệp định Khung Kinh tế Số ASEAN (DEFA) được kỳ vọng nâng quy mô nền kinh tế số của khu vực lên 2.000 tỷ USD vào năm 2030, mở ra nhiều cơ hội hợp tác với Trung Quốc trong các lĩnh vực AI và thương mại điện tử.

Đại diện Malaysia - nước điều phối quan hệ ASEAN-Trung Quốc - nhấn mạnh các nguyên tắc đối thoại, cởi mở, tôn trọng lẫn nhau và cùng tồn tại hòa bình, đồng thời cho rằng việc nâng cao khả năng chống chịu trước các cú sốc địa chính trị, bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực và ổn định chuỗi cung ứng là những ưu tiên hàng đầu của khu vực.

Trong khuôn khổ diễn đàn, các đại biểu đã thảo luận các chủ đề về tăng cường chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy tăng trưởng xanh và đổi mới sáng tạo, cũng như làm sâu sắc hơn hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân.

Các ý kiến đều cho rằng đây không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường hợp tác 35 năm qua mà còn là cơ hội để ASEAN và Trung Quốc củng cố lòng tin chiến lược, mở rộng hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của khu vực./.

Thúc đẩy chuyển đổi số và kết nối nhân dân ASEAN-Trung Quốc Diễn đàn Hợp tác truyền thông Trung Quốc-ASEAN diễn ra vào 9-10/6 tại Trung Quốc, đã góp phần tăng cường giao lưu nhân văn và thúc đẩy hợp tác đổi mới sáng tạo giữa Trung Quốc và ASEAN.