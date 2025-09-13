Tôn vinh sự đa dạng văn hóa và tinh thần đoàn kết ASEAN

Ngày 13/9, Đại sứ quán các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Vương quốc Campuchia tổ chức Hội chợ văn hóa và ẩm thực Bazaar ASEAN năm 2025.

Đây là sự kiện thường niên nhằm tôn vinh và giới thiệu sự đa dạng văn hóa, ẩm thực và truyền thống của các quốc gia Đông Nam Á, đồng thời thúc đẩy giao lưu nhân dân, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa quốc gia thành viên tổ chức khu vực.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Hội chợ văn hóa và ẩm thực Bazaar ASEAN 2025 diễn ra trong không khí hữu nghị và sôi động tại trụ sở Đại sứ quán Malaysia ở Phnom Penh.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn tham dự sự kiện.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Malaysia tại Campuchia Shaharuddin Onn cho biết Hội chợ ASEAN không chỉ là một hoạt động xã hội, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, tượng trưng và phản ánh sự thống nhất, đoàn kết và hợp tác - những giá trị cốt lõi của ASEAN, đặc biệt là trong bối cảnh khu vực phải đối mặt với nhiều thách thức.

Đại sứ Shaharuddin Onn nhấn mạnh ASEAN - được xây dựng trên nền tảng vững chắc và cam kết, cũng như quyết tâm mạnh mẽ của mỗi quốc gia thành viên ASEAN - sẽ cùng nhau đối mặt và vượt qua với những thách thức.

Nhắc lại chủ đề trong năm Chủ tịch ASEAN 2025 của Malaysia là "Bao trùm và bền vững," trong đó ASEAN sẽ mở rộng thành 11 thành viên với việc kết nạp Timor Leste tại Hội nghị Cấp cao tháng 10 tới, cũng như đánh dấu kỷ niệm 10 năm thành lập Cộng đồng ASEAN, Đại sứ Shaharuddin Onn khẳng định ASEAN không chỉ là một tổ chức khu vực về an ninh-chính trị hoặc chính trị-kinh tế, hơn hết, ASEAN đang xây dựng một cộng đồng khu vực vừa đa dạng văn hóa, vừa đoàn kết thống nhất, dựa trên 3 trụ cột hỗ trợ lẫn nhau: chính trị-an ninh, kinh tế, văn hóa-xã hội.

Theo Đại sứ Malaysia, việc đại sứ quán các nước thành viên ASEAN tại Campuchia chung tay tổ chức sự kiện, mang đến hội chợ những tiết mục và sản phẩm đặc trưng cho văn hóa và bản sắc của mình cho thấy tinh thần hợp tác, gắn kết và hữu nghị của ASEAN. Sự kiện cũng là dịp để thúc đẩy, củng cố kết nối nhân dân, xây dựng cộng đồng đoàn kết.

Bày tỏ vui mừng tham dự sự kiện, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn nhấn mạnh hội chợ lần này cho thấy nét đặc trưng của ASEAN, khi mỗi quốc gia với đa dạng truyền thống, lịch sử, ngôn ngữ quy tụ như một gia đình, gắn kết bởi tình hữu nghị, đoàn kết.

Theo nhà ngoại giao hàng đầu Campuchia, văn hóa và ẩm thực, theo nhiều cách là những nhà ngoại giao tự nhiên nhất. Thông qua đó, hội chợ tăng cường giao lưu nhân dân và nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau, vốn là nền tảng của Cộng đồng ASEAN. Ông nhấn mạnh: "Những mối liên kết này giúp khu vực trở nên kiên cường, bao trùm và gắn kết hơn."

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ (phải) với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ cho biết đây là sự kiện truyền thống do Đại sứ quán các nước ASEAN tại Campuchia tổ chức định kỳ hàng năm, nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết và chia sẻ các giá trị của ASEAN.

Theo Đại sứ Việt Nam, thông qua các tiết mục văn nghệ, các gian hàng hội chợ và ẩm thực, sự kiện giới thiệu sự đa dạng văn hóa của các nước ASEAN đến với những người bạn Campuchia và quốc tế đang sinh sống và làm việc tại Phnom Penh.

Thông qua hội chợ, Đại sứ Nguyễn Minh Vũ bày tỏ hy vọng tinh thần đoàn kết, kết nối của ASEAN sẽ được lan tỏa không chỉ trong cộng đồng các nước thành viên mà còn tới bạn bè quốc tế.

Tham dự hội chợ lần này, Đại sứ quán mỗi nước ASEAN mang đến hai gian hàng giới thiệu sản phẩm văn hóa, ẩm thực đặc trưng, cùng các tiết mục biểu diễn nghệ thuật mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của mỗi quốc gia.

Trong không khí ấm áp, thân tình, đây cũng là dịp để các dân tộc trong khối ASEAN tìm hiểu, thưởng thức văn hóa và ẩm thực của nhau.

Đến với sự kiện, Đại sứ quán và cộng đồng Việt Nam tại Campuchia đã trình diễn một số tiết mục biểu diễn nghệ thuật cùng hai gian giới thiệu hàng hóa và ẩm thực Việt Nam. Trong đó, với màn diễn xướng hát chầu văn độc đáo của Việt Nam, tiết mục múa "Cô đôi Thượng Ngàn" trở thành điểm nhấn, tạo dấu ấn trong mắt bạn bè ASEAN và quốc tế tham dự sự kiện.

Trong khuôn khổ chương trình, các gian hàng giới thiệu sản phẩm chất lượng cao và Việt Nam cũng thu hút nhiều khách tham quan, bên cạnh các món ăn thuần Việt hấp dẫn như bánh xèo, chả, nem.../.

