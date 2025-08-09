Thắt chặt đoàn kết, lan tỏa bản sắc văn hóa ASEAN

Ngày 8/8, Malaysia - trên cương vị Chủ tịch luân phiên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 2025 - đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm lần thứ 58 ngày thành lập hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại thành phố Cyberjaya.

Sự kiện không chỉ mang tính lễ nghi trang trọng mà còn thực sự đem lại một bữa tiệc văn hóa đa sắc màu, minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết, sự đa dạng và sức sống mãnh liệt của cộng đồng các quốc gia Đông Nam Á.



Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, hơn 700 khách mời, từ các nhà lãnh đạo, đoàn ngoại giao đến người dân và bạn bè quốc tế, đã cùng nhau hội tụ, biến Cyberjaya thành một sân khấu ASEAN thu nhỏ.

Chủ đề "Hướng tới một tương lai ASEAN toàn diện và bền vững" không còn là khẩu hiệu mà đã được hiện thực hóa qua từng hoạt động, từng nụ cười và cái bắt tay nồng ấm.



Sự sôi động của ngày hội được cảm nhận rõ nét nhất qua các màn trình diễn văn hóa đặc sắc. Sân khấu chính như một dòng chảy văn hóa không ngừng, nơi vũ điệu Zapin truyền thống đầy mê hoặc của chủ nhà Malaysia và màn biểu diễn hợp xướng hòa quyện cùng những nét văn hóa đa dạng đa dạng của các nước ASEAN.



Không gian triển lãm là một thế giới sống động của nghệ thuật và ẩm thực: những tấm vải Batik và Songket tinh xảo của Malaysia và Indonesia, sản phẩm sơn mài độc đáo của Myanmar, hương vị cà phê đậm đà từ Việt Nam và vô số đặc sản khác đã kể câu chuyện về một ASEAN giàu bản sắc và đầy tiềm năng.



Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim khẳng định ASEAN không chỉ là một khối các chính phủ, mà là một cộng đồng của các dân tộc.

Lễ kỷ niệm này là lời khẳng định cam kết của cộng đồng ASEAN trong việc xây dựng một tương lai nơi không ai bị bỏ lại phía sau, một tương lai bền vững về kinh tế, an toàn về môi trường và phong phú về văn hóa.



Lễ kỷ niệm 58 năm ngày thành lập ASEAN không chỉ là dịp để các quốc gia nhìn lại chặng đường phát triển, mà còn là cơ hội củng cố niềm tin vào sức mạnh của hợp tác đa phương trong bối cảnh thế giới nhiều biến động. Đối với người dân ASEAN, đây là sự kiện ý nghĩa, góp phần thắp lên niềm tự hào về bản sắc văn hóa và sự đoàn kết trong ngôi nhà chung.



Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Thủ tướng Anwar Ibrahim và Chủ tịch Hạ viện Malaysia Johari Abdul đã thăm các gian hàng và thưởng thức cà phê tại gian hàng của Việt Nam, bày tỏ sự đánh giá cao đối với hương vị đặc trưng của sản phẩm./.

Malaysia nhấn mạnh mục tiêu "đổi mới và tiến bộ" trong năm Chủ tịch ASEAN Thủ tướng Malaysia chia sẻ về niềm tự hào của Malaysia khi tiếp nhận trách nhiệm Chủ tịch, đồng thời khẳng định mục tiêu của Malaysia là biến năm 2025 trở thành một năm của "sự đổi mới và tiến bộ."