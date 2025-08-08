Thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển bền vững và tinh thần khởi nghiệp ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, hàng trăm nhà lãnh đạo doanh nghiệp và quan chức chính phủ từ khắp khu vực ASEAN đã quy tụ tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur trong hai ngày 7 và 8/8 tham dự Diễn đàn Phát triển cộng đồng doanh nghiệp ASEAN (ABCD) 2025.



Với chủ đề "Thúc đẩy bước nhảy vọt tiếp theo của ASEAN: Chuyển đổi số, Bền vững và Khởi nghiệp," sự kiện đã thu hút hơn 450 đại biểu, bao gồm các bộ trưởng, giám đốc điều hành và các chuyên gia đầu ngành.



Diễn đàn tập trung vào ba chủ đề chính, bao gồm chuyển đổi số, phát triển bền vững và tinh thần khởi nghiệp. Theo đó, các phiên thảo luận tập trung tìm cách tận dụng công nghệ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực thanh toán số, thương mại điện tử và các nền tảng xuyên biên giới.

Một nội dung nổi bật là đầu tư vào ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) và các mô hình kinh tế tuần hoàn, nhằm định hình một tương lai bền vững và xanh hơn cho khu vực.

Diễn đàn cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và các công ty khởi nghiệp, thông qua việc cung cấp các nguồn lực và cơ chế tài chính cần thiết để phát triển.



Phát biểu tại sự kiện này, Bộ trưởng Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia, ông Tengku Zafrul Abdul Aziz, đã kêu gọi các công ty Malaysia, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), cần tăng cường khả năng cạnh tranh trên toàn cầu để vượt qua các rào cản thương mại và thuế quan.

Ông Tengku Zafrul nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp không nên chỉ phụ thuộc vào thị trường nội địa mà phải kiên trì để trở thành "nhà vô địch toàn cầu."

Ông cho biết một trong những chiến lược để đạt được điều này là đầu tư vào sản xuất ở nước ngoài và làm cho sản phẩm của mình trở thành sản phẩm thiết yếu.



Theo ông, trước những gì đang diễn ra ở Mỹ và lập trường bảo hộ của các quốc gia khác, điều quan trọng đối với các công ty Malaysia cũng như các công ty trong ASEAN là 'trở lại những điều cơ bản.

Ông giải thích rằng bằng cách trở thành một phần không thể thiếu của chuỗi cung ứng toàn cầu, các công ty sẽ ít bị ảnh hưởng bởi các biện pháp trừng phạt thuế quan hoặc phi thuế quan.



Bộ trưởng cũng thừa nhận rằng mặc dù thứ hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu của Malaysia đã được cải thiện, nhưng năng suất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Malaysia vẫn còn tụt hậu so với các nước trong khu vực như Việt Nam và Thái Lan.

Ông kêu gọi các doanh nghiệp cần đầu tư vào công nghệ, nghiên cứu và phát triển cũng như nhân tài để duy trì vị thế cạnh tranh.



Diễn đàn ABCD 2025 được kỳ vọng sẽ đưa ra những đề xuất chính sách quan trọng, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược và định hình lộ trình phát triển kinh tế bao trùm cho toàn bộ cộng đồng ASEAN./.

Thủ tướng dự tọa đàm ASEAN đón đầu tương lai, làm chủ công nghệ mới nổi Thủ tướng đề nghị ASEAN, mỗi quốc gia thành viên phải có quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để nắm bắt xu thế công nghệ mới.