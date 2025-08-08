Minh chứng sống động cho sự năng động trong ngoại giao đa phương của ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, ngày 7/8, trong không khí thân tình và đoàn kết, Đại sứ quán Indonesia tại Séc đã tổ chức lễ kỷ niệm Ngày ASEAN tại thủ đô Praha, đánh dấu 58 năm thành lập Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Sự kiện thu hút đông đảo đại diện Bộ Ngoại giao Séc, các đại sứ và quan chức ngoại giao ASEAN, cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, cùng giới truyền thông và bạn bè quốc tế quan tâm đến Đông Nam Á.



Đại sứ Indonesia tại Séc, bà Rina P. Soemarno, hiện đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Ủy ban ASEAN tại Praha, đã chủ trì sự kiện và có bài phát biểu nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, hợp tác khu vực và tầm quan trọng của việc thúc đẩy quan hệ giữa ASEAN và Séc.

Bà cũng chia sẻ đồng thời nhấn mạnh sự phát triển vượt bậc trong quan hệ giữa ASEAN và Séc trong những năm gần đây.

Bà Soemarno nêu rõ: “Ngay từ những ngày đầu, mục tiêu của chúng ta đã rõ ràng: Theo đuổi hòa bình và thịnh vượng, trong khi vươn ra thế giới. Trên tinh thần đó, ASEAN luôn kiên định trong việc gìn giữ hòa bình trong khu vực bằng cách thúc đẩy sự thấu hiểu lẫn nhau và giữ vững tinh thần đoàn kết, những nguyên tắc cốt lõi làm nên nền tảng ASEAN.”



Chương trình nghệ thuật truyền thống kỷ niệm Ngày ASEAN tại Praha được dàn dựng công phu với các tiết mục múa hát của Indonesia, múa nón kết hợp ca khúc “Hello Vietnam” và đồng ca “ASEAN Way” - bài hát chính thức của Cộng đồng ASEAN, tạo nên không gian đậm sắc màu văn hóa.

Khu vực ẩm thực ASEAN cũng thu hút khách tham dự với các món ăn đặc trưng như satay (Indonesia), nasi lemak (Malaysia), phở cuốn, xôi xéo (Việt Nam) và pancit (Philippines). Đây là dịp để giới thiệu hương vị đa dạng, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á tới công chúng ở Praha.



Không chỉ là dịp kỷ niệm, sự kiện này mang dấu ấn ngoại giao văn hóa sâu sắc, giúp nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp Séc về tiềm năng hợp tác với các quốc gia ASEAN.



Trao đổi với phóng viên TTXVN, Đại sứ Việt Nam tại Séc, ông Dương Hoài Nam, nhấn mạnh: “Năm nay Việt Nam kỷ niệm 30 năm gia nhập ASEAN. Trong 3 thập kỷ qua, Việt Nam đã tích cực, chủ động tham gia mọi hoạt động ASEAN, đóng vai trò quan trọng thúc đẩy xây dựng cộng đồng ASEAN, vượt qua các thử thách như đại dịch COVID-19 và làm cầu nối giữa ASEAN với các đối tác toàn cầu.”



Ông Dương Hoài Nam cho biết thêm Ủy ban ASEAN tại Praha gồm 6 quốc gia có đại sứ quán tại thủ đô của Séc: Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Myanmar, luôn duy trì quan hệ chặt chẽ với các cơ quan chính phủ và nghị viện Séc, góp phần thúc đẩy quan hệ ASEAN - Séc và ASEAN - Liên minh châu Âu (EU).



Về phía Séc, Thứ trưởng Ngoại giao nước này, ông Eduard Hulicius, phát biểu: “Quan hệ giữa ASEAN và Séc đang ở trạng thái rất tốt. Tiềm năng phát triển vẫn còn rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và kết nối nhân dân. Séc có mối quan hệ sâu sắc với nhiều quốc gia ASEAN như Việt Nam, và chúng tôi cam kết tăng cường quan hệ với tất cả thành viên của ASEAN.”



Ông Hulicius nêu rõ mối liên kết giữa Séc và ASEAN không chỉ là những “cây cầu bằng đá hay thép,” mà còn được xây dựng từ các giá trị văn hóa, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau.

Năm nay, Séc kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Indonesia và Việt Nam, cũng như 70 năm quan hệ với Myanmar.



Sự kiện Ngày ASEAN tại Praha do Đại sứ quán Indonesia tổ chức không chỉ là dịp kỷ niệm truyền thống mà còn là minh chứng sống động cho sự năng động trong ngoại giao đa phương, củng cố mối quan hệ hợp tác ASEAN - Séc và mở rộng kết nối giữa ASEAN và EU.



Thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và giao lưu, ASEAN ngày càng trở nên gần gũi với bạn bè quốc tế, thể hiện rõ vai trò là cộng đồng đoàn kết, phát triển bền vững và gắn kết chính trị - kinh tế, văn hóa ở khu vực Đông Nam Á./.

