Ấm áp giải chạy Gia đình ASEAN 2025 tại Thái Lan

Sáng 8/8, tại Công viên Lumpini ở thủ đô Bangkok, Bộ Ngoại giao Thái Lan đã tổ chức Lễ thượng cờ và sự kiện chạy bộ Gia đình ASEAN 2025 (ASEAN Family Run 2025) nhân kỷ niệm 58 năm Ngày thành lập Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (8/8/1967-8/8/2025).

Ngoại trưởng Thái Lan Maris Sangiampongsa, Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt, đại diện Đại sứ quán các nước thành viên ASEAN, đặc biệt có đại diện Đại sứ quán Timor Leste, thành viên sắp tới của ASEAN, cùng ngoại giao đoàn nhiều quốc gia tại Thái Lan đã tới dự buổi lễ và tham gia hưởng ứng sự kiện có ý nghĩa này.

Phát biểu khai mạc, Ngoại trưởng Maris Sangiampongsa cho biết việc tổ chức kết hợp lễ thượng cờ và sự kiện chạy bộ mang ý nghĩa khuyến khích sự tham gia rộng rãi của công chúng, ngoại giao đoàn và người dân Thái Lan vào một hoạt động giao lưu ý nghĩa, thể hiện tinh thần ASEAN.

Bộ trưởng cũng bày tỏ niềm tự hào khi Thái Lan là một trong những thành viên sáng lập của ASEAN cách đây 58 năm và cá nhân ông đã trở thành một phần của “gia đình ASEAN” từ ngày đầu thành lập.

Ngoại trưởng Thái Lan nhấn mạnh rằng sự kiện và sự hiện diện đông đảo của các đại biểu là minh chứng cho thấy ASEAN không chỉ là các cuộc họp hay nghi thức ngoại giao, mà còn là biểu tượng của tinh thần tiến lên phía trước. Ông cũng bày tỏ kỳ vọng lễ kỷ niệm năm nay sẽ tiếp thêm động lực cho sự tiếp nối về tình hữu nghị và hợp tác bền chặt của Cộng đồng ASEAN trong thời gian tới.

Là một trong các “runner” của giải chạy Gia đình ASEAN 2025, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng đánh giá cao đối với sáng kiến đầy ý nghĩa của Bộ Ngoại giao Thái Lan trong việc tổ chức sự kiện “ASEAN Family Run," nhân kỷ niệm 58 năm thành lập ASEAN. Đây không chỉ là một hoạt động thể thao, mà còn là dịp để các cán bộ ngoại giao và gia đình các nước thành viên cùng nhau thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó và chia sẻ trong gia đình ASEAN.

Đại sứ Phạm Việt Hùng (ngoài cùng bên phải) hoàn thành quãng đường chạy 2,5 km tại sự kiện. (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)

Theo Đại sứ Phạm Việt Hùng, năm 2025 đánh dấu cột mốc 30 năm Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN - một hành trình hội nhập đầy nỗ lực và trách nhiệm. Việc tham gia sự kiện này cũng là một cách để Việt Nam thể hiện cam kết mạnh mẽ với các giá trị cốt lõi của Cộng đồng ASEAN: “Một tầm nhìn, Một bản sắc, Một cộng đồng."

Đại sứ chia sẻ: “Thông qua sự kiện này, chúng ta đang cùng nhau truyền đi thông điệp về một ASEAN năng động, gần gũi và bền vững - nơi tình hữu nghị, hợp tác được vun đắp không chỉ trên bàn đàm phán mà còn trong đời sống thường nhật," đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng với tinh thần đoàn kết và quyết tâm chung, Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho một ASEAN ngày càng gắn kết và phát triển vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của cả khu vực./.

