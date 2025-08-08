Lễ thượng cờ kỷ niệm 58 năm thành lập ASEAN

Lễ thượng cờ ASEAN là thông lệ chính thức được 10 quốc gia thành viên ASEAN cử hành đầy tự hào vào ngày 8/8 hằng năm.

Sáng ngày 8/8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ thượng cờ nhân dịp kỷ niệm 58 năm Ngày thành lập Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) (8/8/1967-8/8/2025).

Lễ thượng cờ ASEAN là thông lệ chính thức được 10 quốc gia thành viên ASEAN cử hành đầy tự hào vào ngày 8/8 hằng năm.

Hoạt động nhằm lan tỏa, quảng bá bản sắc ASEAN, khẳng định quyết tâm đoàn kết và hợp tác vì khát vọng chung về hòa bình và thịnh vượng lâu dài của các quốc gia Đông Nam Á dưới mái nhà chung Cộng đồng ASEAN.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ khẳng định vai trò và vị thế ngày càng lớn mạnh của ASEAN. Trong bối cảnh tình hình thế giới đầy biến động, bất ổn khó lường với những xung đột và chia rẽ, ASEAN tiếp tục là điển hình về thành công trong liên kết và hợp tác khu vực.

Những thành quả quan trọng nhất của ASEAN qua hành trình 58 năm vừa qua chính là môi trường chính trị hòa bình, ổn định và hợp tác được duy trì và củng cố; liên kết kinh tế khu vực chặt chẽ, tăng trưởng bền vững, bao trùm và thích ứng kịp thời trước các xu thế mới; xã hội nơi người dân luôn được đặt ở vị trí trung tâm và tinh thần Cộng đồng ASEAN luôn được đề cao.

Vào tháng 10/2025, khi Timor Leste chính thức trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN, dưới Chủ tịch ASEAN của Malaysia với chủ đề “ASEAN Quan trọng: Tâm điểm của Tăng trưởng.” Đây sẽ là bước mở rộng lịch sử, củng cố sức mạnh cộng đồng và tiếng nói chung của ASEAN.

Lá cờ ASEAN tung bay hôm nay chính là hình ảnh tượng trưng cho vai trò trung tâm của ASEAN trong việc định hình tương lai Đông Nam Á - nơi sự thịnh vượng của 700 triệu người dân./.

