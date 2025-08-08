Trang trọng Lễ thượng cờ kỷ niệm 58 năm thành lập ASEAN tại Hà Nội

Sáng 8/8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ thượng cờ nhân dịp kỷ niệm 58 năm Ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) (8/8/1967-8/8/2025).

Tham dự Lễ thượng cờ có Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, đại sứ, đại biện, đại diện các nước ASEAN và các nước đối tác của ASEAN, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành.

Lễ thượng cờ ASEAN là thông lệ chính thức được 10 quốc gia thành viên ASEAN cử hành đầy tự hào vào ngày 8/8 hằng năm.

Hoạt động nhằm lan tỏa, quảng bá bản sắc ASEAN, khẳng định quyết tâm đoàn kết và hợp tác vì khát vọng chung về hòa bình và thịnh vượng lâu dài của các quốc gia Đông Nam Á dưới mái nhà chung Cộng đồng ASEAN.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ khẳng định buổi lễ có ý nghĩa đặc biệt, khi ASEAN kỷ niệm 58 năm thành lập, cũng như đánh dấu kỷ niệm 10 năm thành lập Cộng đồng ASEAN và 30 năm Việt Nam gia nhập đại gia đình các quốc gia Đông Nam Á.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, dịp kỷ niệm ngày thành lập ASEAN năm nay, đối với Việt Nam, có ý nghĩa đặc biệt khi Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đang hướng tới hai mục tiêu kép kỷ niệm 100 năm: đến năm 2030, sẽ kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng - một thế kỷ lãnh đạo cách mạng và phát triển đất nước; đến năm 2045, sẽ kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Những cột mốc lịch sử này thúc đẩy cam kết của Việt Nam trở thành một quốc gia hùng mạnh và thịnh vượng, không chỉ cho riêng Việt Nam, mà còn đóng góp có ý nghĩa cho ngôi nhà ASEAN và sự thịnh vượng chung của khu vực.

Thay mặt Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Chính phủ Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ gửi lời chúc mừng tới ASEAN và tất cả các quốc gia thành viên gần sáu thập kỷ đoàn kết, phát triển bền vững và thịnh vượng chung, đưa Đông Nam Á trở thành ngọn hải đăng của hợp tác khu vực.

Nhấn mạnh các nước ASEAN đang cùng hướng tới tương lai với tầm nhìn sáng suốt và quyết tâm vững vàng, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ khẳng định trong thế giới phức tạp và liên kết ngày nay, vai trò trung tâm của ASEAN càng quan trọng hơn bao giờ hết. Các cường quốc đang cạnh tranh ảnh hưởng. Những thách thức toàn cầu gia tăng nhanh chóng. Căng thẳng khu vực vẫn tiếp diễn. Chỉ thông qua vai trò trung tâm của ASEAN, chúng ta mới có thể duy trì sự ổn định và thịnh vượng ở Đông Nam Á.

"Chúng ta giữ vững vai trò là động lực cho hòa bình, ổn định và phát triển ở Đông Nam Á. Vai trò trung tâm của chúng ta cho phép chúng ta thu hẹp khoảng cách, xây dựng sự đồng thuận và định hướng con đường riêng trong những thời điểm đầy biến động," Thứ trưởng nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, những thành quả quan trọng nhất của ASEAN qua hành trình 58 năm vừa qua chính là môi trường chính trị hòa bình, ổn định và hợp tác được duy trì và củng cố; liên kết kinh tế khu vực chặt chẽ, tăng trưởng bền vững, bao trùm và thích ứng kịp thời trước các xu thế mới; xã hội nơi người dân luôn được đặt ở vị trí trung tâm và tinh thần Cộng đồng ASEAN luôn được đề cao.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại Giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu.

Vào tháng 10 năm 2025, khi Timor-Leste chính thức trở thành thành viên thứ 11 của ASEAN, dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch ASEAN, Malaysia, đây sẽ là bước mở rộng lịch sử, củng cố sức mạnh cộng đồng và tiếng nói chung của ASEAN.

Đánh giá cao vai trò Chủ tịch ASEAN của Malaysia trong năm 2025 với chủ đề "Bao trùm và Bền vững," Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ khẳng định Việt Nam sẽ cùng các nước thành viên và đối tác phối hợp chặt chẽ với Malaysia nhằm thúc đẩy các ưu tiên của khu vực, định hình tương lai, hướng tới một kỷ nguyên hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

"Lá cờ ASEAN tung bay hôm nay chính là hình ảnh tượng trưng cho vai trò trung tâm của ASEAN trong việc định hình tương lai Đông Nam Á - vì sự thịnh vượng của 700 triệu người dân," Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu./.

