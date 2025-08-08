Malaysia nhấn mạnh mục tiêu "đổi mới và tiến bộ" trong năm Chủ tịch ASEAN

Trong bài phát biểu nhân kỷ niệm 58 năm ngày thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Kuala Lumpur ngày 8/8, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã nêu bật những thành tựu của ASEAN trong quá khứ và đề xuất những mục tiêu đầy tham vọng cho tương lai.

Phát biểu này được đưa ra khi Malaysia đang trong nhiệm kỳ chủ tịch và chuẩn bị tổ chức Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị liên quan vào tháng 10 tới.

Thủ tướng Anwar nhấn mạnh đây sẽ là hội nghị lớn nhất và quy mô nhất từ trước đến nay do ASEAN tổ chức có sự tham dự của các nhà lãnh đạo thế giới.

Ông cũng chia sẻ về niềm tự hào của Malaysia khi tiếp nhận trách nhiệm Chủ tịch luân phiên, đồng thời khẳng định mục tiêu của Malaysia là biến năm 2025 trở thành một năm của "sự đổi mới và tiến bộ."

Ông cũng kêu gọi các quốc gia Đông Nam Á thúc đẩy tình hữu nghị và hợp tác, cũng như trách nhiệm đối với hòa bình, an ninh và thịnh vượng của mỗi nước cũng như của khu vực.

Thủ tướng Anwar nhấn mạnh hòa bình giữa các quốc gia và trong mỗi quốc gia chính là nền tảng của cộng đồng khu vực ASEAN.

Một điểm nổi bật trong nhiệm kỳ của Malaysia là vai trò trung gian hòa giải trong căng thẳng biên giới giữa Campuchia và Thái Lan.

Thủ tướng Anwar cho biết với tư cách là Chủ tịch ASEAN, Malaysia đã hỗ trợ các cuộc đàm phán giữa hai nước.

Ông đánh giá cao các nhà lãnh đạo ASEAN, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vì đã ủng hộ những nỗ lực này. Thủ tướng nhấn mạnh thành công của việc hòa giải có được nhờ vào sự "đoàn kết, cam kết, tin tưởng và tình anh em" của tất cả các nhà lãnh đạo ASEAN, cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, đặc biệt là quân đội.

Ông tiết lộ thỏa thuận ngừng bắn đạt được là một trong những thỏa thuận hiệu quả và nhanh chóng nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Ông cũng trân trọng cảm ơn các nhà lãnh đạo Campuchia và Thái Lan vì sự hợp tác của họ, cùng với sự hỗ trợ hậu cần của Mỹ và Trung Quốc.

Ngoài ra, Thủ tướng Anwar cũng đề cập đến tình hình tại Myanmar, đánh giá đã có một số tiến triển nhất định trong việc đạt được lệnh ngừng bắn.

Ông thông báo Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia, cùng với những người đồng cấp Thái Lan và Indonesia, dự kiến sẽ sớm đến thăm Myanmar để thúc đẩy đối thoại tại quốc gia thành viên này.

Thủ tướng Anwar cho biết trọng tâm của Hội nghị cấp cao ASEAN tháng 10 tới sẽ là tăng cường quan hệ kinh tế thông qua thương mại và đầu tư nội khối, cũng như các sáng kiến khu vực về mạng lưới năng lượng và kết nối./.

