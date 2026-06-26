Phát hiện ADN người 2.000 năm tuổi trên vách hang động ở châu Âu

Một nhóm nghiên cứu quốc tế đã phát hiện ADN người có niên đại ít nhất 2.000 năm trên các vách hang động tại Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha, mở ra bằng chứng cho thấy vách hang có thể lưu giữ vật liệu di truyền của con người trong thời gian dài hàng nghìn năm.



Theo kết quả nghiên cứu, các nhà khoa học sử dụng kỹ thuật tách chiết và giải trình tự ADN tiên tiến đã phát hiện ADN người cổ đại trong một lớp vỏ canxit có sắc tố tại hang Escoural (Bồ Đào Nha), cũng như trong các mẫu vách hang không có sắc tố tại hang Escoural và hang Covaron (Tây Ban Nha).



Nhóm nghiên cứu thu được 5 mẫu ADN người cổ đại xác thực, tất cả đều có niên đại ít nhất khoảng 2.000 năm. Các nhà khoa học cho biết, việc phân tích ADN lưu giữ trên vách hang trong tương lai có thể giúp xác định giới tính sinh học, nguồn gốc di truyền và quá trình di cư của những người từng hiện diện trong hang động, mà không cần can thiệp vào các lớp trầm tích khảo cổ.



Theo các nhà nghiên cứu, vách hang có thể đóng vai trò như một “kho lưu trữ sinh học” về hoạt động của con người thời tiền sử, qua đó mở ra phương pháp mới để nghiên cứu cách con người cổ đại sử dụng hang động, cũng như hỗ trợ xác định danh tính của những người có thể đã tạo ra một số tác phẩm nghệ thuật trên vách hang./.

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