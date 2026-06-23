Đột phá trong chẩn đoán ung thư bằng chụp cộng hưởng từ

Các nhà nghiên cứu đã phát triển một phương pháp mới ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), giúp quá trình chụp cộng hưởng từ (MRI) trong chẩn đoán ung thư diễn ra nhanh hơn và chính xác hơn.

Thông tin do Học viện công nghệ Israel Technion công bố trên tạp chí Nature Communications ngày 22/6.



Mặc dù được phát triển ban đầu cho chẩn đoán ung thư vú, các nhà khoa học cho biết phương pháp này cũng có thể được áp dụng cho chụp MRI não, vùng đầu - cổ và có tiềm năng mở rộng sang các công nghệ chẩn đoán hình ảnh y khoa khác trong tương lai.



Công nghệ mới mang tên ELITE kết hợp AI với các mô hình toán học tiên tiến nhằm cải thiện chất lượng chụp MRI động – kỹ thuật thường được sử dụng để phát hiện ung thư vú ở những người có nguy cơ cao mắc bệnh.



MRI có khả năng tạo ra hình ảnh chi tiết của các mô trong cơ thể, song quá trình này thường mất nhiều thời gian. Với các phương pháp MRI động truyền thống, mỗi ảnh thường được tạo ra sau khoảng 1-2 phút, khiến các bác sỹ gặp khó khăn trong việc theo dõi sự di chuyển của chất tương phản trong mô theo thời gian thực.

Để khắc phục hạn chế này, nhóm nghiên cứu đã kết hợp mô hình toán học với hệ thống học sâu (deep learning) được huấn luyện để loại bỏ nhiễu ảnh và tái tạo các dữ liệu còn thiếu.

Nhờ đó, hệ thống có thể tạo ra một hình ảnh mỗi giây mà vẫn duy trì chất lượng hình ảnh cao.



Trong các thử nghiệm trên 54 bệnh nhân, công nghệ ELITE giúp cải thiện khả năng hiển thị khối u và nâng cao độ nhạy chẩn đoán so với các phương pháp hiện có.

Theo các nhà nghiên cứu, khả năng theo dõi gần như liên tục sự phân bố của chất tương phản trong cơ thể có thể hỗ trợ phát hiện sớm các khối u nhỏ, đồng thời giúp phân biệt chính xác hơn giữa các khối u lành tính và ác tính./.

Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo trong đọc kết quả chiếu chụp ung thư vú Trí tuệ Nhân tạo sẽ hiện diện trong mọi ca chụp X-quang tuyến vú, tiếp sức cho các bác sỹ để rút ngắn tối đa thời gian trả kết quả chẩn đoán cho người bệnh.

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