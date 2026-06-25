Bụi siêu mịn trong nhà ảnh hưởng đến chức năng não bộ, gây suy giảm trí nhớ

Ngày 25/6, Viện Y tế quốc gia thuộc Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết một nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng bụi siêu mịn phát sinh trong quá trình nấu nướng trong nhà có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng nhận thức của não bộ.

Thông tin từ viện này, cho hay nghiên cứu trên được thực hiện dựa trên mô hình chuột nhằm đánh giá tác động của bụi siêu mịn sinh ra trong quá trình nấu ăn đối với sức khỏe não bộ. Nhóm nghiên cứu sử dụng chuột biến đổi gene mô phỏng bệnh suy giảm trí nhớ Alzheimer.

Kết quả cho thấy những thay đổi đáng kể xuất hiện tại vùng hồi hải mã (hippocampus) - khu vực của não có vai trò quan trọng đối với trí nhớ, ở các cá thể tiếp xúc với bụi siêu mịn. Ngoài ra, khả năng ghi nhớ không gian và nhận biết sự thay đổi của môi trường xung quanh cũng bị suy giảm.

Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng ghi nhận sự suy giảm biểu hiện của các protein liên quan đến quá trình hình thành trí nhớ và kết nối giữa các tế bào thần kinh cũng như hoạt động kém hiệu quả của hệ thống truyền tín hiệu giữa các tế bào thần kinh.

Theo nhóm nghiên cứu, mặc dù cần thêm các nghiên cứu để xác minh tác động đối với cơ thể người do kết quả hiện mới chỉ được ghi nhận trên mô hình động vật, song phát hiện này cho thấy các yếu tố môi trường trong nhà có thể góp phần làm khởi phát hoặc thúc đẩy tiến triển của các bệnh về thoái hóa thần kinh.

Ông Kim Young Yeol - Trưởng nhóm nghiên cứu về dị ứng đường hô hấp và là chủ nhiệm đề tài, cho rằng việc giảm nồng độ bụi siêu mịn trong nhà thông qua cải thiện chất lượng không khí và tăng cường thông gió trong quá trình nấu ăn có thể trở thành một biện pháp phòng ngừa hữu hiệu, góp phần làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về thoái hóa não, trong đó có chứng sa sút trí tuệ.

Kết quả nghiên cứu nêu trên đã được công bố trên phiên bản trực tuyến của tạp chí khoa học quốc tế về môi trường trong nhà và sức khỏe Indoor Air./.

Bụi mịn có thể làm suy giảm trí nhớ nghiêm trọng Tác hại của bụi mịn không chỉ dừng lại ở hệ hô hấp mà còn có thể ảnh hưởng sâu sắc đến khả năng ghi nhớ, học tập và duy trì vốn kiến thức của con người khi về già.