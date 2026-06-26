Khai quật ngà voi hóa thạch hiếm có tại di chỉ hơn 1 triệu năm tuổi

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Algeria ngày 25/6 thông báo các nhà khảo cổ nước này đã phát hiện một chiếc ngà voi hóa thạch gần như nguyên vẹn tại di chỉ khảo cổ Tighennif, tỉnh Mascara.

Đây được đánh giá là một trong những mẫu vật hoàn chỉnh nhất từng được tìm thấy ở Bắc Phi.

Thông báo cho biết hiện vật được khai quật trong đợt khảo cổ diễn ra từ ngày 6-22/6 do nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Quốc gia Nghiên cứu Tiền sử, Nhân học và Lịch sử (CNRPAH) thực hiện dưới sự chủ trì của Giáo sư Mohamed Sahnouni. Chiếc ngà dài khoảng 2,35 m và được xác định thuộc loài voi tuyệt chủng Loxodonta atlantica, từng sinh sống ở Bắc Phi trong kỷ Pleistocen. Mẫu vật vẫn giữ được cấu trúc gần như nguyên vẹn, dù chất liệu ngà rất dễ bị tổn hại sau thời gian dài chịu tác động của các quá trình địa chất.

Theo Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Algeria, phát hiện này có ý nghĩa quan trọng đối với nghiên cứu khảo cổ và cổ sinh học, mở ra cơ hội tìm hiểu sâu hơn về môi trường sống, hệ sinh thái, chế độ dinh dưỡng cũng như điều kiện khí hậu của khu vực Bắc Phi trong thời kỳ Pleistocen sớm và giữa.

Di chỉ Tighennif từ lâu được xem là một trong những địa điểm khảo cổ quan trọng nhất của Algeria và Bắc Phi. Khu vực này từng phát hiện nhiều hóa thạch của người cổ Homo erectus, còn được gọi là Atlantropus mauritanicus, cùng số lượng lớn hóa thạch động vật có vú và các công cụ đá thuộc văn hóa Acheulean, có niên đại từ khoảng 1-1,2 triệu năm.

Giới chức Algeria cho biết chiếc ngà voi sẽ được chuyển đến các phòng thí nghiệm chuyên ngành để tiến hành các công đoạn bảo quản, phục chế và phân tích khoa học theo quy trình nghiêm ngặt.

Các nhà nghiên cứu kỳ vọng những kết quả phân tích sẽ bổ sung thêm dữ liệu về lịch sử tiến hóa của các loài động vật tiền sử cũng như điều kiện tự nhiên tại Bắc Phi cách đây hơn một triệu năm.

Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Algeria đánh giá phát hiện mới là đóng góp quan trọng cho nghiên cứu khảo cổ học và cổ sinh vật học của nước này, đồng thời phản ánh giá trị phong phú của di sản tự nhiên và lịch sử Algeria.

Sau khi hoàn tất công tác bảo tồn và nghiên cứu, cơ quan chức năng sẽ xem xét trưng bày mẫu vật tại các bảo tàng quốc gia nhằm phục vụ hoạt động nghiên cứu, giáo dục và giới thiệu di sản khảo cổ của Algeria tới công chúng./.

Hóa thạch linh trưởng 18 triệu năm tuổi có thể viết lại lịch sử tiến hóa Thông qua các phương pháp phân tích phát sinh loài hiện đại, nhóm xác định đây là một chi linh trưởng bậc cao hoàn toàn mới, từng sinh sống cách đây khoảng 18 triệu năm tại khu vực sa mạc Ai Cập.

​

​