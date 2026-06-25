Tập đoàn Hóa chất Việt Nam xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp tại Nam Phi

Trong khuôn khổ chương trình mở rộng không gian hợp tác quốc tế và đa dạng hóa chuỗi cung ứng, đoàn công tác của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam do ông Phùng Quang Hiệp, Chủ tịch Hội đồng thành viên dẫn đầu, đã có chuyến công tác, xúc tiến thương mại song phương hiệu quả tại Nam Phi.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động của đoàn là sự kiện Kết nối Doanh nghiệp (B2B Business Networking) diễn ra ngày 24/6 tại thành phố Johannesburg, do Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi phối hợp với Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tổ chức. Sự kiện đã thu hút hơn 20 doanh nghiệp, nhà đầu tư hàng đầu của Nam Phi tới tham dự, tìm kiếm cơ hội hợp tác trực tiếp.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Sỹ Cường khẳng định Đại sứ quán luôn đóng vai trò cầu nối vững chắc, đồng hành và hỗ trợ sát sao để doanh nghiệp hai nước khỏa lấp các rào cản, thúc đẩy hợp tác giao thương đi vào thực chất.

Tại diễn đàn, ông Phùng Quang Hiệp đã giới thiệu tổng quan về vị thế của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam - doanh nghiệp nòng cốt của ngành hóa chất Việt Nam với doanh thu đạt hơn 2,5 tỷ USD/năm, vừa được tổ chức danh tiếng bình chọn đứng thứ 148 trong số 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á (Bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026). Hiện sản phẩm của tập đoàn đã có mặt tại hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tháp tùng Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn trong chuyến công tác lần này là Tổng giám đốc của 10 đơn vị thành viên chủ lực, đại diện cho các mảng sản xuất cốt lõi như: Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, DAP-Vinachem, Phân bón Miền Nam, Apatit Việt Nam, Bột giặt LIX và Cao su Miền Nam (Casumina).

Đại diện phía chủ nhà, ông Alan Mukoki, Giám đốc Điều hành Phòng Thương mại và Công nghiệp Nam Phi (SACCI) đánh giá cao tiềm năng năng lực sản xuất của các doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời chia sẻ bức tranh toàn cảnh về môi trường kinh doanh và các cơ hội đầu tư rộng mở tại quốc gia mũi nhọn của châu Phi này.

Cung cấp thêm thông tin chuyên ngành, bà Deidre Penfold, Giám đốc Điều hành Hiệp hội Công nghiệp Hóa chất và Các ngành liên quan Nam Phi (CAIA) cho biết, ngành hóa chất Nam Phi là trụ cột kinh tế quan trọng, đóng góp khoảng 5% vào GDP cả nước với giá trị sản lượng 951 tỷ Rand (khoảng 51 tỷ USD) và tạo ra hơn 182.000 việc làm tính đến năm 2025. Dù sở hữu tiềm năng xuất khẩu lớn sang toàn châu lục, ngành này hiện đang phụ thuộc vào khoảng 40% nguyên liệu thô nhập khẩu và cần tìm kiếm các đối tác quốc tế chiến lược.

Đại diện công ty thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giới thiệu với doanh nghiệp Nam Phi tại sự kiện Kết nối Doanh nghiệp. (Ảnh: Hồng Minh/TTXVN)

Trao đổi trực tiếp tại sự kiện và trong cuộc phỏng vấn với phóng viên TTXVN tại Nam Phi, ông Phùng Quang Hiệp nhấn mạnh Nam Phi là thị trường cực kỳ tiềm năng để thúc đẩy thương mại hai chiều.

Về chiều xuất khẩu, tập đoàn kỳ vọng đẩy mạnh sang Nam Phi và châu Phi các mặt hàng thế mạnh như phân bón (hiện đã xuất khẩu mạnh sang Nigeria, Kenya phục vụ cây công nghiệp), săm lốp xe (với 2 công ty nằm trong top 50 thế giới, xuất khẩu mạnh sang Mỹ, Brazil), hóa chất tẩy rửa nội địa lớn nhất Việt Nam, pin ắc quy và các loại hóa chất siêu tinh khiết phục vụ công nghiệp bán dẫn.

Ở chiều ngược lại, tập đoàn đang tìm kiếm nguồn cung ứng dồi dào, chất lượng cao từ Nam Phi để phục vụ sản xuất trong nước, đặc biệt là quặng gốc phốt phát/apatit (nhu cầu nhập khẩu khoảng 1 triệu tấn/năm) và than đá các loại (nhu cầu khoảng 2 triệu tấn/năm).

Trong khi đó, bà Deidre Penfold khẳng định với phóng viên TTXVN rằng Nam Phi rất mong muốn nhập khẩu các sản phẩm hóa chất và nguyên liệu đầu vào từ Việt Nam nhờ lợi thế giá cả cạnh tranh trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu có nhiều biến động. Bà cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trao đổi công nghệ và tính đến các cơ hội hợp tác sản xuất chung giữa hai bên để củng cố nền kinh tế và tạo việc làm cho cả hai nước.

Một trong những kết quả quan trọng nhất của sự kiện là Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Hiệp hội Công nghiệp Hóa chất và Các ngành liên quan Nam Phi (CAIA).

Biên bản ghi nhớ tập trung vào các nội dung cốt lõi bao gồm: Ưu tiên trao đổi, kết nối và nghiên cứu cơ hội hợp tác trong các nhóm lĩnh vực phù hợp với năng lực của tập đoàn (như phân bón, hóa chất nông nghiệp; hóa chất cơ bản; cao su, lốp xe; chất giặt rửa; điện hóa, pin-ắc quy; logistics và an toàn hóa chất); Phối hợp trao đổi thông tin về chính sách, quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật và xu hướng thị trường; Kết nối các đơn vị thành viên của tập đoàn với hội viên và đối tác của CAIA nhằm tìm kiếm cơ hội thương mại, cung ứng và đầu tư; Đồng thời tổ chức các hội thảo, đoàn công tác xúc tiến thương mại và chia sẻ kinh nghiệm về chương trình tự nguyện "Responsible Care®" (Trách nhiệm giải trình), quản lý an toàn hóa chất, môi trường, logistics, ứng phó sự cố và phát triển bền vững phù hợp với pháp luật mỗi nước.

Ngay sau lễ ký kết, đại diện lãnh đạo các công ty thành viên của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã có buổi giao thương B2B trực tiếp, sôi nổi với các doanh nghiệp Nam Phi. Hai bên đã cùng bàn bạc cụ thể về nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng, triển vọng đầu tư thực chất trong việc phát triển hệ thống phân phối và cung ứng nguyên liệu đầu vào.

Trước đó, tại thành phố Cape Town, đoàn công tác của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam cũng đã có các buổi làm việc sâu với các đối tác khoáng sản lớn. Đáng chú ý, đoàn đã làm việc với Công ty Kropz - đơn vị sở hữu mỏ quặng Elandsfontein tại Nam Phi và dự án Hinda tại Cộng hòa Congo để khảo sát nguồn cung quặng apatit (gốc phốt phát) hàm lượng cao, ít tạp chất, hướng tới ký kết các hợp đồng kinh tế chính thức ngay trong năm 2026.

Nhận định về khoảng cách địa lý xa xôi giữa hai nước, người đứng đầu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tin tưởng rằng với sự quyết tâm, nghiêm túc của doanh nghiệp hai bên cùng sự hỗ trợ của cơ quan ngoại giao, các hợp đồng thương mại sẽ sớm được hiện thực hóa.

Nhằm tối ưu hóa chi phí vận chuyển, logistics và đưa sản phẩm tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, tập đoàn đang tích cực nghiên cứu, xem xét phương án mở văn phòng đại diện tại Nam Phi trong thời gian tới./.

Việt Nam-châu Phi: Kết nối tri thức, mở rộng dư địa phát triển nông nghiệp Việt Nam sẵn sàng mở rộng hợp tác Nam - Nam, đồng hành, hỗ trợ các nước châu Phi nâng cao năng lực phát triển nông nghiệp và bảo đảm an ninh lương thực, thực hiện các mục tiêu phát triển thịnh vượng.