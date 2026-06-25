Sony phát hành trái phiếu 1 tỷ USD, trở lại thị trường nợ quốc tế sau 28 năm

Ngày 24/6, tập đoàn Sony của Nhật Bản cho biết sẽ phát hành 1 tỷ USD trái phiếu không đảm bảo bằng USD, đánh dấu đợt phát hành nợ bằng đồng USD đầu tiên của Sony trong 28 năm.

Theo kế hoạch, Sony sẽ phát hành trái phiếu trong 2 đợt, mỗi đợt trị giá 500 triệu USD. Một đợt có thời hạn 5 năm với lãi suất 4,657%, và đợt còn lại có thời hạn 10 năm với lãi suất 5,089%.

Trái phiếu này nhận được xếp hạng A2 từ Moody's Ratings và A+ từ S&P Global Ratings. Khoản nợ dự kiến sẽ phát hành vào cuối tháng này.

Sony sẽ sử dụng số tiền huy động được cho các khoản đầu tư kinh doanh.

Nguồn vốn của Sony chủ yếu đến từ Nhật Bản, nhưng thị trường nước ngoài mang đến nhiều nhà đầu tư hơn. Tập đoàn này dự đoán việc mở rộng cơ sở nhà đầu tư quốc tế sẽ giúp huy động vốn linh hoạt hơn trong tương lai.

Năm 1998, Sony đã phát hành trái phiếu bằng USD kỳ hạn 5 năm trị giá 1,5 tỷ USD. Tính cả trái phiếu bằng yen Nhật, đây là năm thứ 3 liên tiếp tập đoàn này huy động vốn thông qua trái phiếu.

Sony đã phát hành tổng cộng 150 tỷ yen (tương đương 927 triệu USD theo tỷ giá hiện hành) trái phiếu vào năm 2024 và tổng cộng 110 tỷ yen vào năm tiếp theo. Các đợt phát hành này đều được tính bằng đồng yen./.

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