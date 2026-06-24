Phát hiện vết nứt, Airbus kiểm tra khẩn cấp 16 máy bay A380

Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu (EASA) đã yêu cầu kiểm tra 16 máy bay Airbus A380 sau khi phát hiện các vết nứt trên kết cấu cánh của một máy bay thuộc dòng siêu máy bay chở khách lớn nhất thế giới hiện đang khai thác này.

Tập đoàn chế tạo máy bay Airbus đánh giá các vết nứt này có thể làm suy giảm độ bền kết cấu của cánh máy bay. Chúng được phát hiện trong quá trình kiểm tra theo yêu cầu của EASA trong khuôn khổ một chỉ thị được ban hành vào tháng 12/2025.

Người phát ngôn của Airbus cho biết trong số 16 máy bay bị ảnh hưởng có 15 chiếc đang được hãng hàng không Emirates của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) khai thác và 1 chiếc thuộc hãng hàng không Qantas của Australia.

Airbus cho hay tất cả các máy bay A380 có cùng đặc điểm trong quá trình sản xuất đã được xác định để tiến hành kiểm tra. Trong đó, 5 chiếc sẽ được kiểm tra ngay lập tức do được đánh giá có mức độ ảnh hưởng cao hơn, trong khi 11 chiếc còn lại sẽ được kiểm tra ở giai đoạn tiếp theo. Kết quả kiểm tra sẽ là cơ sở để Airbus và EASA quyết định có cần sửa chữa các máy bay bị ảnh hưởng hay không.

Đây không phải là lần đầu tiên dòng máy bay A380 gặp vấn đề liên quan đến kết cấu cánh. Năm 2019, EASA từng khuyến nghị kiểm tra 25 máy bay A380 do nguy cơ xuất hiện các vết nứt.

Trước đó, vào năm 2012, cơ quan này cũng yêu cầu kiểm tra toàn bộ đội bay A380 đang hoạt động trên thế giới sau khi phát hiện các vết nứt siêu nhỏ trên cánh của một số máy bay.

Chương trình phát triển A380 của Airbus đã chấm dứt vào năm 2021 sau khi bàn giao tổng cộng 251 chiếc.

Mặc dù được hành khách đánh giá cao nhờ không gian rộng rãi và tiện nghi, dòng máy bay này chịu nhiều áp lực về hiệu quả khai thác, đặc biệt sau đại dịch COVID-19 và việc Emirates ngừng đặt mua thêm máy bay mới.

Tuy nhiên, Emirates - khách hàng lớn nhất của Airbus đối với dòng A380 với đội bay hơn 100 chiếc - vẫn đang triển khai chương trình nâng cấp quy mô lớn nhằm kéo dài thời gian khai thác các máy bay này trong những năm tới./.

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