Volkswagen dự kiến bán cổ phần chi phối Everllence cho quỹ Bain của Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, tập đoàn ôtô Volkswagen của Đức (VW) dự kiến bán 51% cổ phần tại công ty con Everllence cho nhà đầu tư tài chính Bain của Mỹ, trong khi tiếp tục nắm giữ 49% cổ phần còn lại.

Bain đã vượt qua các đối thủ trong quy trình đấu giá cạnh tranh sau các cuộc họp kéo dài của Hội đồng quản trị và Hội đồng giám sát Volkswagen. Giá trị thương vụ chưa được công bố.

Các bên khác tham gia đấu giá gồm Công ty đầu tư CVC, cùng liên danh gồm Công ty đầu tư EQT, Công ty cổ phần niêm yết Porsche (Porsche SE) và các quỹ đầu tư quốc gia của Qatar và Singapore.

Everllence, trước đây là MAN Energy Solutions, là công ty con do VW sở hữu hoàn toàn. Doanh nghiệp có trụ sở tại Augsburg sản xuất động cơ tàu thủy, động cơ cho nhà máy điện và bơm nhiệt công nghiệp cỡ lớn.

Công ty đang hưởng lợi từ nhu cầu gia tăng đối với hạ tầng năng lượng, khiến mức định giá liên tục tăng trong quá trình chào bán.

Quy trình bán Everllence được VW tổ chức theo hình thức đấu giá với các hồ sơ chào giá niêm phong, nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra cáo buộc ưu ái các bên có quan hệ với cổ đông hoặc thành viên Hội đồng giám sát.

Vấn đề này trở nên nhạy cảm do đại diện các gia đình Porsche và Piëch, cũng như Qatar, đều có vị trí trong Hội đồng giám sát VW và đồng thời liên hệ gián tiếp với một liên danh tham gia đấu giá.

Dù Bain được cho là đã giành ưu thế, việc hoàn tất thương vụ có thể mất thêm vài tháng. Ngoài quá trình kiểm soát cạnh tranh, giao dịch còn có thể phải nhận các chấp thuận bổ sung do Everllence hoạt động trong các lĩnh vực nhạy cảm liên quan đến công nghệ năng lượng và an ninh.

Đối với VW, việc bán cổ phần kiểm soát tại Everllence sẽ tạo ra nguồn thanh khoản đáng kể trong bối cảnh tập đoàn cần nguồn lực cho quá trình tái cơ cấu và đầu tư.

Tuy nhiên, thương vụ cũng gây tranh luận trong nội bộ do có ý kiến cho rằng hợp đồng mua bán đã được ký trước khi Hội đồng giám sát chính thức thảo luận toàn diện.

Sự tham gia của Porsche SE và các nhà đầu tư Qatar trong một liên danh đấu giá càng làm nổi bật lo ngại về xung đột lợi ích.

Việc thành viên Hội đồng giám sát VW Susanne Wiegand bất ngờ rút lui cũng được một số nguồn tin trong tập đoàn liên hệ với các cuộc tranh cãi xung quanh quá trình bán Everllence./.

Tình hình kinh doanh khó khăn, doanh số toàn cầu của Volkswagen sụt giảm Volkswagen đã giao khoảng 2 triệu xe trong ba tháng đầu năm 2026, giảm khoảng 4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh số xe điện tại Mỹ giảm tới 80%.