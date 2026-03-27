Phát hiện khảo cổ mới về danh tướng d’Artagnan trong "Ba chàng lính ngự lâm"

Nhiều thế hệ khán giả Việt Nam từng say mê hình tượng chàng lính ngự lâm dũng cảm d’Artagnan trong "Ba chàng lính ngự lâm" - tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Alexandre Dumas đã được chuyển thể thành nhiều bộ phim kinh điển của điện ảnh Pháp.

Giờ đây, sau hơn 350 năm kể từ khi nhân vật lịch sử này qua đời, một phát hiện khảo cổ đầy bất ngờ tại thành phố Maastricht (Hà Lan) đang nhen lên hy vọng tìm ra nơi an nghỉ thực sự của ông.



Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, truyền thông địa phương cho biết bộ hài cốt được phát hiện trong gian chính của một nhà thờ cổ có niên đại ít nhất từ thế kỷ XIII.

Bộ hài cốt được phát hiện hoàn toàn tình cờ trong quá trình sửa chữa nhà thờ cổ sau sự cố sụt lún nền hồi tháng Hai vừa qua.

Khi tiến hành gia cố khu vực bên dưới bệ thờ cũ, các công nhân đã phát lộ một ngôi mộ nằm sâu trong lòng đất, vị trí vốn chỉ dành cho những nhân vật có thân thế đặc biệt trong xã hội xưa.



D’Artagnan, tên thật là Charles de Batz de Castelmore, là một trong những lính ngự lâm lừng danh phục vụ dưới triều đại vua Louis XIII và Louis XIV.

Xuất thân từ vùng Gascon (Pháp), ông dành trọn cuộc đời cho binh nghiệp và lòng trung thành với hoàng gia. Chính cuộc đời đầy màu sắc của ông đã trở thành nguồn cảm hứng để nhà văn Alexandre Dumas xây dựng nên hình tượng người anh hùng bất tử trong văn học, từ đó lan tỏa qua nhiều thế hệ độc giả và khán giả trên toàn thế giới.



Sử sách ghi lại rằng d’Artagnan tử trận trong cuộc vây hãm Maastricht năm 1673, nhiều khả năng do trúng đạn súng hỏa mai. Tuy nhiên, nơi an nghỉ cuối cùng của ông từ lâu vẫn là một bí ẩn.

Vì vậy, phát hiện mới này ngay tại nơi ông ngã xuống đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới nghiên cứu.



Một chi tiết đáng chú ý là các nhà khảo cổ đã tìm thấy một đồng tiền cổ của Pháp nằm sát bên bộ hài cốt.

Theo ông Jos Valke, người phục vụ trong nhà thờ và trực tiếp tham gia đợt khai quật đầu tiên, vị trí ngôi mộ dưới chân bệ thờ cho thấy người được chôn cất hẳn phải có địa vị rất cao.

Vào thời điểm đó, chỉ những nhân vật thuộc hoàng gia hoặc có công trạng đặc biệt mới được an táng tại khu vực linh thiêng này.



Hiện bộ hài cốt đã được đưa ra khỏi nhà thờ và chuyển đến một viện khảo cổ tại Deventer để phục vụ công tác nghiên cứu. Mẫu ADN cũng đã được thu thập và gửi tới phòng thí nghiệm ở Munich (Đức) để phân tích, với kỳ vọng sớm xác định chính xác danh tính.



Dù kết luận cuối cùng vẫn còn ở phía trước, nhưng phát hiện này đã thắp lên hy vọng giải mã một trong những bí ẩn kéo dài hàng thế kỷ, đồng thời đưa huyền thoại d’Artagnan, từ trang sách bước ra đời thực, tiến gần hơn bao giờ hết với sự thật lịch sử./.

