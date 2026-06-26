Khách bay tăng trưởng tốt, gia tăng số vụ UAV uy hiếp đến an toàn bay

Trong 6 tháng đầu năm nay, lượng hành khách thông qua các cảng hàng không, sân bay có sự tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, số vụ uy hiếp an toàn bay, đặc biệt là hoạt động của thiết bị bay không người lái (UAV) đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác bay tại nhiều cảng hàng không nước ta.

Tăng tốc mở rộng quy mô đội tàu bay

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng lượng khách thông qua các cảng hàng không đạt 63,7 triệu lượt, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt 26,2 triệu lượt (tăng hơn 15%), khách nội địa đạt 37,5 triệu lượt (tăng hơn 0,3%).

Các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển hơn 28 triệu khách, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 9 triệu lượt (tăng 0,2%), khách nội địa đạt gần 19 triệu lượt (tăng 0,3%).

Trong thời gian qua, các hãng hàng không Việt Nam đã liên tục mở rộng đội tàu bay nhằm tăng năng lực vận chuyển trong bối cảnh nhu cầu du lịch tiếp tục phục hồi.

Cụ thể, ngày 26/6 đến giữa tháng Bảy, Vietnam Airlines sẽ lần lượt tiếp nhận và đưa vào khai thác thêm 2 tàu bay Airbus. Việc bổ sung đội bay giúp hãng tăng thêm gần 23.000 ghế mỗi tháng cho thị trường nội địa. Các tàu bay mới được đưa vào khai thác trên các đường bay có nhu cầu lớn trong mùa hè như Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh, cùng các chặng kết nối hai thành phố này với Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang và nhiều điểm đến khác.

Ngày 24/6, Vietravel Airlines đã nhận thêm tàu bay mới thuộc dòng Airbus A321, với cấu hình 230 ghế cung ứng, sẽ được đưa vào khai thác ngay trong ngày. Với việc bổ sung này, Vietravel Airlines nâng tổng số tàu bay thuộc sở hữu lên con số 4, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình gia tăng tỷ lệ sở hữu đội bay và nâng cao năng lực khai thác chủ động của hãng. Đây cũng là một phần trong kế hoạch mở rộng quy mô đội tàu, với mục tiêu đưa thêm 7 tàu bay vào khai thác trong sáu tháng cuối năm 2026.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng giám đốc Điều hành Vietravel Airlines cho biết việc tiếp nhận thêm tàu bay mới thuộc sở hữu vào thời điểm này là minh chứng cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng của hãng nhằm đón đầu làn sóng du lịch hè.

“Bên cạnh việc nâng cao năng lực vận tải, Vietravel Airlines đặt mục tiêu tăng tốc đầu tư đồng bộ cả về quy mô đội tàu bay lẫn chất lượng nguồn nhân lực phục vụ khai thác, đảm bảo an toàn tuyệt đối và mang lại hiệu quả khai thác tối ưu nhất," ông Tuấn Anh nhấn mạnh.

Hiện, Vietravel Airlines đang khai thác mạng bay kết nối các trung tâm kinh tế và du lịch trọng điểm trong nước, đồng thời từng bước mở rộng hiện diện tại các thị trường quốc tế. Bên cạnh đường bay thường lệ kết nối Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh với Bangkok (Thái Lan), Hãng đã triển khai chuỗi chuyến bay thuê chuyến (charter) Hà Nội-Lan Châu (Cam Túc, Trung Quốc) từ ngày 20/6.

Máy bay của các hãng hàng không Việt Nam tại Sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Trước đó, ngày 23/6, Sun PhuQuoc Airways tiếp nhận thêm một tàu bay Airbus A320neo, nâng tổng số máy bay trong đội khai thác lên 11 chiếc.

Từ nay đến cuối tháng Tám, Sun PhuQuoc Airways sẽ tiếp nhận thêm 15 tàu bay thuộc gia đình Airbus A320/A321, nâng tổng quy mô đội bay lên 26 chiếc. Toàn bộ số máy bay này dự kiến được đưa vào khai thác ngay trong cao điểm Hè.

Việc mở rộng đội tàu là cơ sở để Sun PhuQuoc Airways tăng tần suất bay và mở thêm các đường bay mới. Trong tháng Bảy và tháng Tám, Hãng dự kiến khai thác hàng loạt đường bay nội địa như Hà Nội-Cam Ranh, Thành phố Hồ Chí Minh-Hải Phòng, Phú Quốc-Hải Phòng, Hà Nội-Đà Lạt, Hà Nội-Buôn Ma Thuột và Hà Nội-Cần Thơ.

Ở thị trường quốc tế, Sun PhuQuoc Airways lên kế hoạch khai thác các đường bay kết nối Phú Quốc và Thành phố Hồ Chí Minh với Thành Đô (Trung Quốc), đồng thời mở các chặng bay từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đến Incheon (Hàn Quốc). Hãng cũng đang xúc tiến các đường bay tới Kuala Lumpur (Malaysia), Bangkok (Thái Lan), Hong Kong (Trung Quốc) và một số thành phố tại Ấn Độ.

Theo kế hoạch, đến cuối tháng Tám, mạng bay quốc tế của Sun PhuQuoc Airways sẽ đạt khoảng 10 đường bay, với Phú Quốc, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là ba trung tâm khai thác chính.

Loạt giải pháp ngăn chặn UAV đe dọa an toàn bay

Về công tác đảm bảo an toàn hàng không, theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay trong 6 tháng đầu năm ghi nhận 2 sự cố uy hiếp an toàn mức cao (mức C), 26 sự cố uy hiếp an toàn (mức D) và không xảy ra tai nạn, sự cố nghiêm trọng. Lĩnh vực khai thác cảng hàng không sân bay ghi nhận 7 sự cố mức D và 2 sự cố mức C.

Trong lĩnh vực quản lý hoạt động bay, trong 6 tháng đầu năm đã xảy ra 4 vụ việc hoạt động của thiết bị bay không người lái (UAV) tại khu vực lân cận Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bay tại cảng.

Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam cũng ghi nhận các trường hợp vật thể bay nghi là thiết bị bay không người lái, phương tiện bay khác ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác bay tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, Đà Nẵng, Cát Bi.

Những hành vi thả diều gần đường băng tại Nội Bài đã ảnh hưởng đến hoạt động an toàn bay. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Để chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hoạt động hàng không dân dụng, Bộ Xây dựng đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có cảng hàng không, sân bay phối hợp chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tăng cường thực hiện nghiêm Luật Phòng không nhân dân và các văn bản hướng dẫn thi hành về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác; kịp thời báo cáo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Xây dựng và các Bộ ngành Trung ương khi cần hướng dẫn, hỗ trợ theo chức năng nhiệm vụ của các Bộ, ngành.

Các tỉnh, thành cần tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, ngăn chặn hoạt động thả diều, sử dụng tàu bay không người lái và các vật thể bay khác tại khu vực cảng hàng không, sân bay và khu vực lân cận, nhất là trong thời gian nghỉ Hè của học sinh, bảo đảm 100% các hộ dân trong khu vực lân cận nhận được thông tin tuyên truyền về an toàn hàng không.

Nhấn mạnh đến trách nhiệm của cha mẹ hoặc người giám hộ trong quản lý, giáo dục con em mình, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết trường hợp trẻ em thực hiện hành vi vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hoạt động bay thì cha mẹ và người giám hộ phải phối hợp với cơ quan chức năng và chịu hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.../.

Thử nghiệm hệ thống 'săn' UAV xâm nhập trái phép tại sân bay Đà Nẵng Hệ thống giám sát UAV có khả năng phát hiện và theo dõi mục tiêu tự động, nhằm đối phó với tình trạng thiết bị bay không người lái liên tục uy hiếp an toàn bay.