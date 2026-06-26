Khai trương "đoàn tàu Bạch Mai” đưa đón y bác sỹ đi làm Hà Nội-Ninh Bình

Sáng nay (ngày 26/6), đôi tàu hỏa chuyên dụng mang số hiệu PL1 và PL2, đưa đón đội ngũ cán bộ, y bác sỹ, viên chức và người lao động của Bệnh viện Bạch Mai từ Hà Nội đi Phủ Lý (tỉnh Ninh Bình) đã chính thức được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đưa vào hoạt động.

Hàng ngày có trên 500 nhân viên y tế di chuyển bằng tàu hỏa giữa Hà Nội đến cơ sở Ninh Bình làm việc. Để vận chuyển khối lượng hành khách trên, ngành đường sắt lập đoàn tàu gồm 9 toa xe ghế ngồi mềm, được trang bị hệ thống điều hòa không khí.

Bên cạnh đó, ngành Đường sắt còn cung cấp các suất ăn nhẹ kèm đồ uống như cà phê, trà hoặc nước ép trái cây… phục vụ nhu cầu của các bác sỹ trong thời gian di chuyển giữa 2 cơ sở.

Theo lịch trình, tàu sẽ hoạt động đều đặn từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Chiều đi, tàu PL1 sẽ xuất phát tại ga Hà Nội lúc 6h15, đến ga Phủ Lý lúc 7h22. Chiều ngược lại, tàu PL2 sẽ xuất phát từ ga Phủ Lý lúc 17h20, về đến ga Hà Nội lúc 18h30. Xe trung chuyển được bố trí sẵn tại ga Phủ Lý để đưa đón hai chiều giữa nhà ga và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Đặc biệt, xe trung chuyển đã được tỉnh Ninh Bình bố trí sẵn tại ga Phủ Lý để đưa đón hai chiều giữa nhà ga và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, tạo nên một quy trình di chuyển khép kín thuận tiện, an toàn.

Trong giai đoạn đầu vận hành, ngành Đường sắt sẽ tăng cường nhân sự tại các nhà ga để phân luồng hành khách, đảm bảo an toàn tuyệt đối và tối ưu hóa thời gian di chuyển, giúp các chuyên gia y tế kịp thời thực hiện công tác chuyên môn tại cơ sở mới.

Sau thành công của mô hình “Tàu công chức” tại Hải Phòng, ngành Đường sắt tiếp tục nhân rộng giải pháp giao thông thông minh này đến Ninh Bình bằng việc đưa vào khai thác đôi tàu PL1/PL2. Đây được đánh giá là mô hình giao thông phát huy tối đa lợi thế của vận tải đường sắt. Không chỉ dừng lại ở việc phục vụ an sinh xã hội, mô hình này tạo ra quy trình di chuyển khép kín, an toàn và thuận tiện nhờ khả năng tiếp cận xuyên tâm vào sâu trong vùng lõi đô thị, góp phần giảm tải ùn tắc giao thông vào khung giờ cao điểm tại các thành phố lớn.

Sự xuất hiện của HP15/HP16 và PL1/PL2 là minh chứng cho thấy bước chuyển mạnh mẽ trong tư duy tiếp cận thị trường ngày càng nhạy bén và linh hoạt của VNR. Xóa bỏ tư duy thụ động, chờ đợi hành khách tìm đến nhà ga, ngành Đường sắt đã chủ động đón đầu, bắt tay hợp tác cùng các đơn vị, đối tác để thiết kế những hành trình chuyên biệt, bám sát nhu cầu thực tế và xu hướng của thị trường.

Trước đó, vào tháng 9/2025, ngành Đường sắt đã thành lập đôi tàu HP15/HP16, tổ chức đưa đón cán bộ công chức thành phố Hải Phòng đi làm. Sau 9 tháng vận hành, kết nối bờ Tây và bờ Đông thành phố, đôi tàu đã trở thành phương tiện di chuyển tin cậy của cán bộ công chức đất Cảng. Tính đến nay, đã tổ chức gần 400 chuyến tàu an toàn, vận chuyển hơn 170.000 lượt khách với hệ số sử dụng chỗ ấn tượng, đạt trên 90%./.

Sắp có đoàn tàu chuyên dụng đưa đón y, bác sỹ giữa Hà Nội và Ninh Bình Tổng công ty Đường sắt Việt Nam lập thêm đoàn tàu chuyên dụng chặng Hà Nội-Ninh Bình nhằm đưa đón cán bộ, nhân viên y tế làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 trong thời gian tới.