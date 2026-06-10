Đề nghị giảm giá cước vận chuyển hàng hóa liên vận quốc tế qua Ga Lào Cai

Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đề nghị xem xét điều chỉnh giá cước vận chuyển hàng hóa liên vận quốc tế qua Ga Lào Cai.

Theo định hướng năm 2026 của VNR, vận tải liên vận quốc tế là một trong ba mũi nhọn phát triển vận tải, đặt mục tiêu tăng trưởng sản lượng hơn 20% so với năm 2025.

Tuy nhiên, theo số liệu của cơ quan Hải quan, năm 2025 tổng khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu và các loại hình vận chuyển qua cửa khẩu đạt 307.178 tấn (giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2024); 5 tháng đầu năm 2026 giảm khoảng 50% so với cùng kỳ năm 2025.

“Xu hướng suy giảm này cho thấy sức cạnh tranh của tuyến vận tải đường sắt liên vận quốc tế qua cửa khẩu Lào Cai đang bị ảnh hưởng đáng kể, trong đó mức giá cước vận chuyển hàng hóa chặng nội vùng được nhận định là một trong những nguyên nhân chủ yếu,” lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đánh giá.

Dẫn giải so sánh thực tế, mức giá cước vận chuyển hàng hóa từ Ga Lào Cai đến Ga Lào Cai biên giới và ngược lại hiện được áp dụng từ khoảng 90.000-101.000 đồng/tấn, trong khi cự ly vận chuyển chỉ khoảng 2,5-3,5km. Đây là chặng rất ngắn, chủ yếu phục vụ trung chuyển, sang tải và kết nối hàng hóa liên vận quốc tế trong khu vực cửa khẩu.

Trong khi đó, tuyến vận tải đường sắt từ khu vực cảng Hải Phòng đến Ga Lào Cai có chiều dài khoảng 350-390 km, gấp khoảng 100 lần cự ly chặng nội vùng nêu trên nhưng mức cước chỉ cao hơn khoảng 15.000-16.000 đồng/tấn.

Bên cạnh đó, giá nhiên liệu dầu Diezen 0,05S-II, yếu tố đầu vào quan trọng cấu thành giá cước vận tải đường sắt đã giảm nhưng đến nay giá cước vẫn chưa được điều chỉnh tương ứng.

Thực trạng này được lãnh đạo tỉnh Lào Cai cho rằng đang gây khó khăn rất lớn cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, logistics và vận tải, đặc biệt đối với các mặt hàng có khối lượng lớn, giá trị gia tăng thấp như lưu huỳnh, phân bón, nông sản, quặng… làm giảm tính cạnh tranh của vận tải đường sắt so với các phương thức vận tải khác và ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu thu hút nguồn hàng xuất nhập khẩu thông quan qua tuyến đường sắt liên vận quốc tế qua địa bàn tỉnh Lào Cai.

Để tháo gỡ điểm nghẽn chi phí logistics, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và thúc đẩy kinh tế cửa khẩu, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo VNR, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt nghiên cứu, rà soát toàn diện cơ cấu giá cước và các khoản phụ thu đang áp dụng đối với hoạt động vận tải hàng hóa liên vận quốc tế từ Ga Lào Cai đến Ga Lào Cai biên giới và ngược lại, sớm xem xét điều chỉnh giảm giá cước vận chuyển hàng hóa cho phù hợp với thực tế và biến động các yếu tố cấu thành giá cước (đặc biệt là giá nhiên liệu); tách riêng phần giá cước chặng nội vùng nêu trên với các chặng tuyến khác trong thông báo điều chỉnh giá cước lần tiếp theo để bảo đảm tính minh bạch.

VNR và Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp logistics, doanh nghiệp xuất nhập khẩu hoạt động trên địa bàn tỉnh Lào Cai để xây dựng phương án vận chuyển phù hợp, phát huy hiệu quả tuyến vận tải đường sắt liên vận quốc tế qua cửa khẩu Lào Cai.

Bộ Xây dựng chỉ đạo Cục Đường sắt Việt Nam, VNR và Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và các sở, ngành liên quan về hoạt động vận tải đường sắt trên địa bàn để kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong thực tế.

Trong quá trình theo dõi thực tế, trường hợp tiếp tục phát sinh biến động lớn về giá cước, phụ thu vận chuyển bằng đường sắt ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động logistics, xuất nhập khẩu và phát triển kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, tỉnh Lào Cai đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu, tổng hợp, phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, đề xuất bổ sung dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt vào danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá theo quy định tại Luật Giá nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giá đối với lĩnh vực này khi cần thiết./.

Tuyến đường sắt liên vận quốc tế Việt Nam-Trung Quốc qua cửa khẩu Lào Cai-Hà Khẩu giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong giao lưu kinh tế, thương mại và hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Ga Lào Cai năm 2020 đạt 334,567 triệu USD, năm 2021 đạt 490,28 triệu USD, năm 2022 đạt 872,06 triệu USD, năm 2023 đạt 377,56 triệu USD, năm 2024 đạt 374,99 triệu USD và năm 2025 đạt 439,66 triệu USD; trung bình hiện nay mỗi ngày có khoảng 3-4 chuyến tàu xuất/nhập cảnh.

Ra mắt chuyến tàu liên vận quốc tế đầu tiên từ Trung Quốc-Đồng Nai Chuyến tàu hàng liên vận không chỉ là hạ tầng phục vụ giao thương song phương mà còn là nền tảng để hình thành hành lang vận tải đường sắt xuyên ASEAN, kết nối Việt Nam với Trung Quốc, Trung Á.