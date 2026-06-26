Nghệ An xử lý xe quá tải, sửa chữa tuyến ĐH 350 xuống cấp

Ngày 26/6, thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An cho biết sau phản ánh của TTXVN về tình trạng tuyến đường ĐH 350 xuống cấp nghiêm trọng do xe quá tải, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Tường (Nghệ An) đã nhanh chóng vào cuộc, phối hợp cùng các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ hàng loạt giải pháp mạnh tay nhằm khắc phục hạ tầng và đảm bảo an toàn cho người dân.

Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Tường có văn bản xác nhận, nội dung phản ánh của TTXVN là đúng. Cụ thể, tuyến đường ĐH 350 trước đây là tuyến đường huyện thuộc huyện Anh Sơn (cũ).

Đây là tuyến đường quan trọng kết nối các xã, gồm: Nhân Hòa, Vĩnh Tường, Anh Sơn, Yên Xuân và xã Môn Sơn. Do trên địa bàn xã Nhân Hòa có 2 mỏ khai thác khoáng sản (đá xây dựng) nên lưu lượng xe chở vật liệu đi trên tuyến đường này lớn; thường xuyên có hiện tượng xe quá khổ, quá tải lưu thông, đi vào cung giờ sáng sớm để trốn tránh lực lượng chức năng; gây ô nhiễm môi trường, làm hư hỏng, xuống cấp kết cấu hạ tầng giao thông, làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

Để giải quyết triệt để tình trạng trên, Ủy ban Nhân dân xã đã có văn bản gửi Tổ Cảnh sát giao thông Anh Sơn - Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An) đề nghị tăng cường tối đa công tác tuần tra, kiểm soát các loại phương tiện.

Song song với việc kiểm soát phương tiện, giải pháp căn cơ về hạ tầng kỹ thuật cũng đang được địa phương gấp rút triển khai.

Theo đó, Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Tường đang sử dụng các nguồn vốn hỗ trợ từ cấp trên để đầu tư sửa chữa, duy tu lại 2 đoạn đường bị hư hỏng nặng nhất trên tuyến với tổng chiều dài gần 1,8 km.

Ngay sau khi sửa chữa xong, địa phương sẽ tiến hành cắm hệ thống các loại biển báo hạn chế trọng tải trên tuyến ĐH 350. Đây sẽ là căn cứ pháp lý quan trọng để lực lượng chức năng xử phạt và tăng cường công tác quản lý, giám sát xe quá tải về lâu dài.

Trước đó, ngày 13/5, TTXVN có bài “Nghệ An: Tuyến đường ĐH 350 xuống cấp nghiêm trọng, cuộc sống của dân bị đảo lộn” phản ánh thực trạng người dân các xã Nhân Hòa, Vĩnh Tường, Anh Sơn và Yên Xuân (Nghệ An) phải sống trong cảnh ô nhiễm, mất an toàn giao thông do tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng.

Ngay sau đó, Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An có công văn số 4033/SXD-KCHT ngày 25/5/2026 yêu cầu chính quyền các địa phương liên quan kiểm tra, xử lý thông tin báo đăng./.

Nghệ An: Tuyến đường ĐH 350 xuống cấp nghiêm trọng, cuộc sống của dân bị đảo lộn Tuyến đường ĐH 350 (Nghệ An) xuống cấp nghiêm trọng, trở thành “điểm nóng” bởi lưu lượng xe tải ngày càng tăng, khiến cuộc sống người dân các xã Nhân Hòa, Vĩnh Tường, Anh Sơn và Yên Xuân bị đảo lộn.

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