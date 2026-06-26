Hà Nội siết quản lý phương tiện của công nhân và xe kinh doanh vận tải

Thực hiện Kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) và Công an thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an cấp xã đang triển khai tổng rà soát xe môtô của công nhân tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, doanh nghiệp; xe tải tự đổ dưới 15.000kg; xe limousine và xe kinh doanh vận tải hành khách hoạt động không đúng quy định trên địa bàn Thủ đô.

Đợt tổng rà soát nhằm xác minh, cập nhật đầy đủ thông tin chủ sở hữu và người đang quản lý, sử dụng phương tiện; đánh giá việc chấp hành các quy định về đăng ký xe, đăng kiểm, sang tên, thu hồi đăng ký, biển số, lắp đặt và duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đợt tổng rà soát lần này được chia thành hai giai đoạn. Trong giai đoạn từ ngày 15/6 đến 15/8/2026, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội phối hợp Công an cấp xã và các đơn vị liên quan tiến hành rà soát xe môtô của công nhân tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, doanh nghiệp và khu công nghệ cao.

Trong đó, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra tình trạng đăng ký xe, việc thực hiện thủ tục sang tên khi chuyển quyền sở hữu, nguồn gốc xuất xứ, tình trạng quản lý, sử dụng và điều kiện bảo đảm an toàn của phương tiện.

Đối với các trường hợp chưa thực hiện sang tên, phương tiện không rõ nguồn gốc hoặc không bảo đảm điều kiện tham gia giao thông, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra, hướng dẫn người dân hoàn thiện các thủ tục và khắc phục theo đúng quy định của pháp luật.

Giai đoạn từ ngày 16/8 đến 31/12/2026, lực lượng chức năng tiếp tục tổng rà soát xe tải tự đổ dưới 15.000kg, xe limousine và các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách chưa thực hiện đổi sang biển số nền màu vàng theo quy định.

Nội dung kiểm tra tập trung vào thông tin chủ xe, niên hạn sử dụng, điều kiện an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, việc lắp đặt, duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình, camera ghi nhận hình ảnh người lái xe; đồng thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm như cơi nới thùng xe, cải tạo công năng trái phép, không thực hiện đổi biển số nền vàng hoặc hoạt động kinh doanh vận tải không đúng quy định.

Triển khai kế hoạch, chiều 26/6, tại Cụm công nghiệp Gia Lâm, Đội Đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) phối hợp Công an xã Gia Lâm tổ chức rà soát, thu thập thông tin phương tiện của công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp.

Tổ công tác đã làm việc với đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Stanley Việt Nam (xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội) nhằm trao đổi, thống nhất phương án triển khai; đồng thời khảo sát thực tế các điểm trông giữ xe phục vụ công nhân nhằm phục vụ công tác thu thập, đối chiếu và đánh giá thông tin phương tiện.

Công tác rà soát được tiến hành theo đúng quy trình, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và việc đi lại của người lao động.

Trong quá trình thực hiện, cán bộ Đội Đăng ký, quản lý phương tiện cơ giới đường bộ phối hợp Công an xã Gia Lâm tiến hành ghi nhận thông tin phương tiện, đối chiếu dữ liệu đăng ký xe trên hệ thống quản lý; xác định các trường hợp phương tiện đã chuyển quyền sở hữu nhưng chưa thực hiện thủ tục sang tên theo quy định.

Bên cạnh công tác rà soát, tổ công tác trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người lao động các quy định của pháp luật về đăng ký xe, sang tên đổi chủ, thu hồi đăng ký, biển số; giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến phương tiện.

Đối với các trường hợp xe đã chuyển quyền sở hữu nhưng chưa hoàn tất thủ tục sang tên, lực lượng chức năng hướng dẫn cụ thể hồ sơ, thủ tục để người dân thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Theo đánh giá của Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, việc triển khai kế hoạch tổng rà soát được thực hiện đồng bộ, khách quan, đúng quy định của pháp luật; đồng thời kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục liên quan, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phương tiện.

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải và người dân tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng chức năng thực hiện công tác rà soát, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phương tiện, phòng ngừa vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô./.

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