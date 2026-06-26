Khởi tố đối tượng xịt nước cao áp vào mặt người bán rau

Chiều 26/6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1983, trú tại Tổ dân phố Đức Cung, phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích" theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin từ cơ quan công an tỉnh Phú Thọ, khoảng 8 giờ ngày 22/6, tại đường Trường Chinh, phường Xuân Hòa, Nguyễn Thị Thúy xảy ra mâu thuẫn với bà N.T.Q. (sinh năm 1963, trú tại xã Kim Anh, thành phố Hà Nội) liên quan đến vị trí bán hàng.

Trong quá trình xô xát, Thúy đã sử dụng vòi xịt nước rửa xe áp lực cao xịt vào vùng mặt bà Q., khiến nạn nhân bị thương và phải điều trị tại cơ sở y tế.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Xuân Hòa đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai các bên liên quan; đồng thời báo cáo và phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thúy về tội "Cố ý gây thương tích" theo Điều 134 Bộ luật Hình sự. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân khi phát sinh mâu thuẫn trong cuộc sống cần bình tĩnh, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật; không sử dụng hung khí, công cụ hoặc các thiết bị có khả năng gây nguy hiểm để giải quyết xung đột.

Mọi hành vi cố ý xâm phạm sức khỏe, tính mạng của người khác đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

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