Khởi tố 14 đối tượng mang hung khí, chạy xe tốc độ cao trên đường phố Huế

Ngày 26/6, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Huế), đơn vị đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can; trong đó, bắt tạm giam 2 đối tượng, áp dụng các biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 12 đối tượng liên quan đến hành vi mang theo hung khí, điều khiển xe môtô tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên nhiều tuyến đường trung tâm thành phố.

Trước đó vào khoảng 2 giờ ngày 23/6/2026, tổ 1311 (Công an thành phố Huế) tiếp nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực phía Nam cầu Phú Xuân, phường Thuận Hóa.

Vụ việc xảy ra giữa xe môtô biển kiểm soát 75A-xx.xxx, do anh H. A (sinh năm 1970, trú phường Phú Xuân, thành phố Huế) điều khiển và một xe máy Honda Wave không gắn biển số do hai thanh niên điều khiển.

Sau khi va chạm, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Anh H. A bị thương và được đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định thời điểm xảy ra vụ việc có một nhóm thanh thiếu niên đi trên nhiều xe máy, chạy tốc độ cao, mang theo hung khí và di chuyển thành đoàn trên các tuyến đường trung tâm thành phố. Trong đó, đối tượng điều khiển xe Honda Wave đã tông vào xe của anh H. A gây tai nạn rồi bỏ trốn.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Huế) đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các phường khẩn trương điều tra truy xét. Lực lượng Công an đã triệu tập, làm việc với 18 đối tượng liên quan (cùng trú tại thành phố Huế).

Kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng do Nguyễn Tấn Anh Kiệt (sinh năm 2009, trú phường Hóa Châu) và Nguyễn Văn Đức Thịnh (sinh năm 2011, trú phường Phú Xuân) cầm đầu đã bàn bạc, chuẩn bị xe môtô, tháo biển số rồi tụ tập thành đoàn, chạy xe với tốc độ cao, lạng lách, chiếm dụng lòng đường và mang hung khí di chuyển trên nhiều tuyến phố.

Riêng đối tượng Nguyễn Gia Hào (sinh năm 2009, trú phường Hóa Châu) được xác định là người điều khiển xe gây tai nạn cho anh H. A. Sau khi xảy ra va chạm, đối tượng đã bỏ mặc người bị nạn và rời khỏi hiện trường.

Hành vi này có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.”

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Huế) đang điều tra, truy xét đối tượng còn lại và củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.

Án phạt nghiêm khắc cho nhóm "dàn cảnh" cướp xe ôtô trả góp Các đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên tụ tập, chơi theo nhóm; để có tiền tiêu xài, cả bọn bàn bạc, thống nhất kế hoạch phạm tội theo “kịch bản” được chuẩn bị kỹ lưỡng.