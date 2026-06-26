​

Ngày 26/6, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã ký Quyết định số 1026/QĐ-BXD công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại 1. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Theo Quyết định, phạm vi ranh giới công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại 1 bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của tỉnh này. Hiện nay, Quảng Ninh sở hữu diện tích đất tự nhiên là 6.231,27 km², với quy mô dân số tính đến năm 2025 đạt 1.523.400 người.

Việc công nhận này dựa trên căn cứ Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, cũng như xét đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại Tờ trình số 2690/TTr-UBND ngày 24/6/2026.

Trước đó, Hội đồng thẩm định liên ngành đã thông qua Báo cáo thẩm định số 245/BC-HĐTĐLN ngày 25/6/2026 về Đề án đề nghị công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại 1.

Sự kiện tỉnh Quảng Ninh chính thức đạt tiêu chí đô thị loại 1 là dấu mốc quan trọng, khẳng định vị thế và bước phát triển đột phá về hạ tầng, kinh tế - xã hội, mở ra không gian phát triển mới cho vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ nói riêng và cả nước nói chung./.

Quảng Ninh thông qua đề án phát triển đô thị hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, thông qua Chương trình phát triển đô thị đến năm 2030 xây dựng, phát triển Quảng Ninh thành đô thị loại 1, hướng tới một thành phố hiện đại, thông minh, xanh và bền vững.

​

​

​