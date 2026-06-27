Tôn vinh các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Chăm

Tối 26/6, tại Khánh Hòa, Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI năm 2026 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng tỉnh Khánh Hòa tổ chức đã chính thức diễn ra.

Ngày hội quy tụ hàng trăm nghệ nhân, nghệ sỹ, diễn viên quần chúng và đông đảo đồng bào Chăm đến từ 7 tỉnh, thành: Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, An Giang, Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI năm 2026. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nêu rõ, tiếng nói, chữ viết, tín ngưỡng, tôn giáo và đời sống văn hóa của đồng bào rất riêng nhưng tất cả cùng chung sống trong mái nhà Việt Nam, cùng hun đúc nên truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, đoàn kết, cần cù, sáng tạo và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam.

Trong cộng đồng ấy, dân tộc Chăm có bề dày lịch sử và đời sống văn hóa phong phú, độc đáo, có nhiều đóng góp quan trọng vào tiến trình hình thành, giao thoa và phát triển của văn hóa Việt Nam.

Văn hóa dân tộc Chăm là một kho tàng đặc sắc, từ các công trình kiến trúc tôn giáo được công nhận di tích quốc gia đặc biệt cho đến các bảo vật quốc gia và hệ thống thư tịch cổ. Bên cạnh đó là các di sản vật thể, di sản phi vật thể vô cùng phong phú, các lễ hội, âm nhạc đến các làng nghề đặc trưng. Một trong những đặc sắc nổi bật của văn hóa Chăm ở Việt Nam là sự thống nhất trong cội nguồn dân tộc.

Nếu như ở khu vực Nam Trung bộ, đồng bào Chăm lưu giữ nhiều lễ hội, nghi lễ, phong tục và nghề thủ công đặc sắc thì tại Nam bộ, đồng bào Chăm lại tạo nên một không gian văn hóa riêng, gắn bó giữa đạo và đời, giữa tôn giáo và dân tộc, thực hiện tốt trách nhiệm công dân.

Sự đa dạng ấy đã làm nên vẻ đẹp riêng có của văn hóa Chăm. Đó cũng là biểu hiện sinh động của tính phong phú, bao dung, cởi mở và thống nhất trong đa dạng của nền văn hóa Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Đại đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta, là đường lối chiến lược của Đảng ta. Đại đoàn kết trước hết bắt nguồn từ tư tưởng dân là gốc, nhân dân là chủ thể, là trung tâm của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mọi chủ trương, chính sách phát triển; trong đó có chính sách dân tộc, chính sách văn hóa phải xuất phát từ đời sống, nguyện vọng của nhân dân, phải làm cho nhân dân được tham gia, được đóng góp, được giám sát và thụ hưởng thành quả phát triển.

Vì vậy, chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào dân tộc Chăm không chỉ là trách nhiệm chính trị mà còn là yêu cầu nhân văn sâu sắc. Đảm bảo cho đồng bào được tiếp cận giáo dục, y tế, văn hóa, thông tin… là gìn giữ tiếng nói, chữ viết, bản sắc văn hóa, là đào tạo, bồi dưỡng, phát huy vai trò của cán bộ, người dân tộc thiểu số, người có uy tín, chính sách tôn giáo, nghệ nhân và các chủ thể văn hóa trong cộng đồng."

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục phát triển sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa con người Việt Nam, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn phát triển mới.

Bên cạnh đó, gìn giữ và trao quyền di sản, nghiên cứu nhiều giải pháp áp dụng khoa học công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, phát huy vai trò của người có uy tín, các nghệ nhân trong việc bảo tồn các di sản văn hóa, gắn bảo tồn và phát huy văn hóa với phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào; đồng thời phát huy vai trò quan trọng của đồng bào Chăm đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Các đoàn nghệ nhân, diễn viên đến từ 7 tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI tại Khánh Hòa. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI tại tỉnh Khánh Hòa năm 2026 được tổ chức không chỉ là sự kiện văn hóa mang ý nghĩa tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc Chăm mà còn là hoạt động thiết thực, cụ thể hóa quan điểm của Đảng về phát triển văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh, động lực quan trọng cho phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nêu rõ, Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI năm 2026 với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới” được tổ chức tại tỉnh cho thấy sự quyết tâm của Khánh Hòa trong thực hiện các mục tiêu của Bộ chính trị về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lòng tự hào dân tộc; tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các địa phương, các cộng đồng dân tộc; đồng thời khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa phục vụ phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Đây cũng là điều kiện để tỉnh Khánh Hòa thúc đẩy liên kết phát triển du lịch văn hóa giữa các địa phương có đồng bào Chăm sinh sống, góp phần xây dựng các sản phẩm văn hóa-du lịch đặc trưng, nâng cao sức cạnh tranh và vị thế của du lịch Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế./.

Giữ "hồn" văn hóa Chăm từ những “di sản sống” Đồng bào dân tộc Chăm ở Khánh Hòa và Lâm Đồng có hơn 149 nghìn người, luôn đoàn kết cùng 53 dân tộc anh em chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.