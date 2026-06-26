Quảng Trị huy động hàng trăm người khống chế vụ cháy rừng tràm

Chiều 26/6, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ và người dân đang khẩn trương triển khai các biện pháp dập tắt vụ cháy rừng tràm xảy ra tại xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị. Thời tiết nắng nóng gay gắt kết hợp gió Tây Nam thổi mạnh khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, gây nhiều khó khăn cho công tác chữa cháy.

Theo ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Cửa Việt, khoảng 11 giờ ngày 26/6, chính quyền địa phương nhận được tin báo của người dân về một vụ cháy rừng tại thôn Linh An.

Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã điều động 5 xe chữa cháy cùng phối hợp với chính quyền địa phương, Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, dân quân tự vệ và người dân triển khai các phương án khống chế đám cháy.

Tuy nhiên, do nền nhiệt ngoài trời ở mức cao, gió Tây Nam thổi mạnh và lớp thực bì khô dày nên ngọn lửa bùng phát dữ dội, tạo cột khói lớn và lan nhanh sang nhiều khu vực.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, đám cháy đã lan sang diện tích rừng thuộc thôn 6, xã Triệu Cơ (Quảng Trị); các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục nỗ lực khoanh vùng, ngăn cháy lan và dập lửa.

Những ngày gần đây, Quảng Trị liên tiếp ghi nhận các vụ cháy rừng do nắng nóng kéo dài. Toàn tỉnh hiện có khoảng 250.000 ha rừng được đánh giá có nguy cơ cháy cao, tập trung chủ yếu ở vùng cát ven biển với lớp thực bì dày và lượng lá khô tích tụ nhiều năm, tạo điều kiện để lửa bùng phát, lan nhanh và phát sinh cháy ngầm.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo cho biết, theo dự báo thời tiết, tình trạng nắng nóng gay gắt còn tiếp diễn, nguy cơ cháy rừng luôn ở mức rất cao.

Tỉnh Quảng Trị yêu cầu các cấp, ngành, địa phương và chủ rừng tiếp tục chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng cường kiểm tra, khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý, đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo đến người dân và sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố, không để hình thành các vụ cháy lớn, kéo dài./.

Quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng Từ đầu tháng Sáu năm 2026 đến nay, do nắng nóng, đã xảy ra liên tiếp 25 vụ cháy rừng làm thiệt hại hơn 90ha rừng các loại tại các tỉnh Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Phú Thọ, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi.