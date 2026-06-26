Đảo phía Nam Philippines tiếp tục hứng chịu trận động đất có độ lớn 6,5

Tối 26/6 (theo giờ Việt Nam), một trận động đất có độ lớn 6,5 đã xảy ra ngoài khơi phía Nam Philippines, chưa đầy 3 tuần sau trận động đất mạnh tại cùng khu vực khiến hơn 80 người thiệt mạng.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra lúc 19h42 ngày 26/6 theo giờ địa phương (tức 18h42 cùng ngày theo giờ Việt Nam) với tâm chấn nằm ở độ sâu 52,4 km dưới đáy biển, cách thị trấn Jose Abad Santos trên đảo Mindanao khoảng 35 km về phía Tây Nam.

Ban đầu, USGS xác định độ lớn của trận động đất là 6,7 nhưng sau đó điều chỉnh xuống còn 6,5.

Hiện chưa có báo cáo về thương vong và thiệt hại do động đất gây ra. Giới chức cũng đưa chưa ra cảnh báo sóng thần.

Trước đó, ngày 8/6, đảo Mindanao cũng hứng chịu trận động đất có độ lớn 7,8 làm sập nhiều tòa nhà, gây lở đất và buộc hàng nghìn người phải sơ tán. Trận động đất đã kích hoạt cảnh báo sóng thần trên toàn khu vực.

Theo các nhà khoa học, trận động đất này đã gây tác động nâng cao đáy biển thêm 2m dọc đoạn bờ biển dài và để lộ ra các rạn san hô. Hiện tượng địa chất này có tên gọi là "nâng bờ biển."

Khoảng 2 tiếng sau trận động đất chính, khu vực tiếp tục ghi nhận hàng loạt dư chấn mạnh, trong đó có dư chấn độ lớn 6,5.

Tính đến ngày 26/6, thảm họa động đất ngày 8/6 đã khiến 81 người thiệt mạng và hơn 1.300 người bị thương.

Philippines là một trong những nước hứng chịu nhiều thiên tai nhất thế giới do nằm trên "Vành đai lửa Thái Bình Dương" - khu vực tập trung phần lớn các đới đứt gãy và núi lửa hoạt động mạnh của Trái Đất.

Mỗi năm, quốc đảo này không chỉ đối mặt với hàng chục cơn bão nhiệt đới mà còn thường xuyên chứng kiến các trận động đất mạnh và hoạt động núi lửa.

Đảo Mindanao nằm gần khu vực giao nhau của nhiều mảng kiến tạo lớn thuộc "Vành đai lửa Thái Bình Dương." Đặc biệt, rãnh Cotabato - nằm cách bờ biển phía Nam Mindanao khoảng 50 km, là nơi thường xuyên xảy ra hoạt động địa chấn.

Tháng 1 năm nay, khu vực này từng ghi nhận hàng nghìn trận động đất nhỏ./.

Đáy biển nâng lên 2m sau động đất ở Philippines Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines cho biết sự dịch chuyển của rãnh Cotabato đã "đẩy một phần đường bờ biển của các tỉnh Sarangani và Davao Occidental lên cao hơn... làm lộ đáy biển."