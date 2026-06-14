Đáy biển nâng lên 2m sau động đất ở Philippines

Trận động đất mạnh tuần trước khiến hàng chục người thiệt mạng ở Philippines đã nâng đáy biển khu vực này lên cao 2m và làm lộ các rạn san hô, gây hại cho sinh vật biển.

Đây là thông tin vừa được giới chức Philippines công bố ngày 14/6.



Trong một tuyên bố, Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines cho biết sự dịch chuyển của rãnh Cotabato đã "đẩy một phần đường bờ biển của các tỉnh Sarangani và Davao Occidental lên cao hơn... làm lộ đáy biển." Mức nâng lên ước tính vào khoảng 2m.



Thông báo riêng rẽ của Bộ Môi trường Philippines cũng cho biết người dân địa phương đã báo cáo về hiện tượng địa chất được gọi là "nâng bờ biển" khoảng 2 ngày sau khi xảy ra động đất hôm 8/6, làm mở rộng đường bờ biển ở một số nơi lên tới 200m.

Bộ đã cử các nhóm tới khảo sát và phát hiện ra rằng, cùng với hiện tượng này, nhiều rạn san hô và thảm cỏ biển cũng lộ lên khỏi mặt nước. Những hình ảnh được công bố cho thấy có nhiều xác cá và sinh vật biển tại một dải san hô lớn bị đẩy lên. Hiện giới chức Philippines chưa thể xác định chính xác quy mô khu vực bị ảnh hưởng.



Trận động đất có độ lớn 7,8 xảy ra trên đảo Mindanao, miền Nam Philippines, hôm 8/6 cùng với các đợt dư chấn sau đó đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 61 người, trong khi vẫn còn ít nhất 40 người mất tích.

Theo Hội đồng Giảm thiểu và Quản lý Rủi ro Thảm họa Quốc gia Philippines, tính đến ngày 14/6, trận động đất đã ảnh hưởng đến hơn 173.000 hộ gia đình, tương đương 724.000 người; khoảng 54.000 ngôi nhà bị hư hại, trong đó gần 10.000 ngôi nhà thuộc diện "hư hại hoàn toàn."

Ngoài ra, còn có 725 cơ sở hạ tầng bị hư hại, gây thiệt hại 1 tỷ peso (khoảng 16,2 triệu USD).



Cho đến thời điểm này, nhiều trận động đất và dư chấn vẫn tiếp tục được ghi nhận tại khu vực. Theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ, sáng sớm 14/6 đã xảy ra một trận động đất độ mạnh 5 ở khu vực cách tỉnh Sarangani của Philippines 33 km về phía Đông Đông Nam, với độ sâu chấn tiêu 35 km./.

Động đất tại Philippines: Khẩn trương xác minh danh tính nạn nhân Ngày 11/6, Philippines đã tìm thấy 53 thi thể sau trận động đất ngoài khơi tỉnh Sarangani ở miền Nam nước này, số nạn nhân được tìm thấy hiện vẫn đang trong quá trình xác minh danh tính.

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