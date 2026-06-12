Trung Quốc cảnh báo mưa lớn tại nhiều khu vực phía Nam

Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc ngày 12/6 đã ban hành cảnh báo xanh lam về mưa bão khi nhiều khu vực ở Tây Nam, miền Đông và miền Nam nước này được dự báo sẽ hứng chịu mưa lớn từ ngày 12-13/6.



Theo cơ quan trên, một số địa phương thuộc các tỉnh Quý Châu (Guizhou) ở Tây Nam, Giang Tây ở Đông Nam và nhiều khu vực khác có thể xuất hiện mưa rất to.

Sau khi cơ quan trên ban hành cảnh báo này, Cục Khí tượng Trung Quốc cũng đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp 4 đối với các thảm họa khí tượng do mưa lớn gây ra.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc, từ đêm 12/6, khu vực miền Nam nước này sẽ bước vào đợt mưa lớn trên diện rộng.



Trong tuần tới, mưa sẽ xuất hiện thường xuyên tại các khu vực phía Nam sông Dương Tử, miền Nam Trung Quốc và phía Đông khu vực Tây Nam. Một số khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai do mưa lớn.

Các cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất, lũ bùn đá và lũ lụt trên các sông vừa và nhỏ, đồng thời chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa.



Trong khi đó, từ ngày 12-14/6, dự báo mưa rào hoặc mưa giông sẽ xảy ra tại nhiều khu vực phía Bắc và Đông Bắc nước này. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân bảo đảm an toàn khi di chuyển và tham gia các hoạt động ngoài trời.



Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết và thiên tai gồm 4 cấp được mã hóa theo màu, trong đó màu đỏ là mức cảnh báo nghiêm trọng nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh lam./.

Lai Châu: Mưa lớn trên diện rộng, gây sạt lở trên một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ Tại hiện trường ở Tỉnh lộ 135 có nhiều điểm sạt lở lớn, đất đá tràn xuống mặt đường; tại điểm sạt lở giáp phường Tân Phong vào khoảng 7 giờ sáng nay khiến 1 xe ôtô 7 chỗ Honda CRV bị hư hỏng nặng.

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