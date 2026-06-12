Greenland: Lượng băng trôi tăng gấp 4 lần so với 25 năm trước

Các nhà khoa học thuộc Đại học Kỹ thuật Đan Mạch (DTU) mới đây công bố kết quả một nghiên cứu chỉ ra rằng biến đổi khí hậu đang khiến lượng băng trôi xuất hiện trên các sông băng tại Greenland nhiều gấp 4 lần so với 25 năm trước, kéo theo những tác động đáng kể đối với hoạt động hàng hải và hệ sinh thái biển.

Kết quả nghiên cứu cho thấy tình trạng biến đổi của các sông băng, sự gia tăng lưu lượng băng trôi và việc mở rộng các môi trường sống nền cứng ở khu vực đáy biển sâu có mối liên hệ trực tiếp với biến đổi khí hậu.

Ông Shfaqat Abbas Khan, một trong các tác giả nghiên cứu, cho biết khi băng ở Greenland tan chảy, mực nước biển dâng cao và những biến đổi này đang tác động đến toàn bộ khu vực Bắc Cực.

Trên thực tế, tại eo biển Fram, nằm giữa vùng Đông Bắc Greenland và quần đảo Svalbard, lượng băng trôi đã tăng gấp 4 lần kể từ năm 2000.

Bên cạnh đó, tỷ lệ các cụm băng trôi có nguồn gốc từ Greenland và khu vực Bắc Cực thuộc Nga, với quy mô trên 5 tảng băng trong mỗi cụm, đã tăng trung bình 4,5% mỗi thập kỷ kể từ đầu thế kỷ 21.

Theo ông Abbas Khan, nghiên cứu mới cho thấy hiện tượng băng tan không chỉ làm mực nước biển dâng cao, mà còn tác động trực tiếp đến các hệ sinh thái biển sâu ở những khu vực cách xa các sông băng.

Các tảng băng trôi có khả năng vận chuyển khối lượng lớn đá và trầm tích ra xa bờ biển hàng trăm km trước khi chìm xuống đáy đại dương, qua đó làm thay đổi đáng kể môi trường sống và cấu trúc sinh học dưới đáy biển.

Ngoài ra, trong bối cảnh các tuyến hàng hải mới tại Bắc Cực đang dần hình thành, nguy cơ tàu thuyền va phải băng trôi trên hành trình cũng ngày càng gia tăng, đặt ra những thách thức mới đối với an toàn hàng hải khu vực./.

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