Phát hiện trăn hoang dã bên đường, người dân giao nộp cho cơ quan chức năng

Sáng 14/6, Ủy ban Nhân dân phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể trăn hoang dã do người dân giao nộp.

Hiện cá thể này đã được bàn giao cho lực lượng kiểm lâm chăm sóc, hoàn thiện các thủ tục trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Cụ thể, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 13/6, Công an phường Nam Đông Hà tiếp nhận thông tin từ anh Hoàng Hữu Đế (trú tại Khu phố 8, phường Nam Đông Hà) về việc phát hiện một cá thể trăn nằm bên lề đường trong lúc đi thể dục.

Nhận thấy đây là động vật hoang dã cần được bảo vệ, anh Đế đã chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Nam Đông Hà phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, lập biên bản tiếp nhận và bàn giao cá thể trăn cho cơ quan có thẩm quyền.

Theo thông tin ban đầu, cá thể trăn nặng khoảng 9kg. Hiện cá thể trăn đang được Hạt Kiểm lâm Cam Lộ-Đông Hà chăm sóc, theo dõi sức khỏe trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Các lực lượng chức năng phường Nam Đông Hà biểu dương tinh thần trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật của anh Hoàng Hữu Đế khi chủ động thông báo, giao nộp cá thể động vật hoang dã cho cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân khi phát hiện động vật hoang dã cần giữ khoảng cách an toàn, không tự ý săn bắt, nuôi nhốt hoặc vận chuyển; kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn, xử lý theo quy định…/.

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