Thời tiết 13/6: Nhiều khu vực nắng nóng trên 37 độ C, chiều tối có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 13/6, nhiều khu vực ngày nắng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Riêng khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa dông, cục bộ có mưa to.

Các khu vực cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh (thời gian chủ yếu xảy ra vào chiều tối và đêm).

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 13/6: Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực trung du và đồng bằng có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Gió Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, vùng núi có nơi dưới 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C; riêng khu vực trung du và đồng bằng 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; phía Nam 32-35 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Nam Bộ có có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang gây mưa dông trên vùng biển ngoài khơi tỉnh Quảng Ninh.

Cảnh báo trong những giờ tới, vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục duy trì, gây mưa rào và dông cho vùng biển trên, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh và sóng lớn. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh và sóng lớn./.

Mưa dông tại Hà Nội, cảnh báo lũ quét và sạt lở ở 3 tỉnh, thành phố miền Trung Vùng mây đối lưu đang phát triển mạnh có thể gây mưa dông, lốc, sét tại nhiều phường, xã ở Hà Nội, trong khi Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai được cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn.