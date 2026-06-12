Indonesia siết chặt truy quét buôn bán động vật hoang dã

Giới chức Indonesia vừa ngăn chặn thành công một vụ vận chuyển trái phép gần 100 con chim được bảo vệ có nguồn gốc từ tỉnh cực Đông Papua của nước này, đồng thời mở rộng điều tra nhằm triệt phá mạng lưới buôn bán động vật hoang dã đứng sau đường dây này.



Phóng viên TTXVN tại Indonesia dẫn thông báo ngày 12/6 của Bộ Lâm nghiệp nước này cho biết chiến dịch được triển khai sau khi cơ quan chức năng nhận được thông tin về việc các đối tượng sử dụng tuyến đường biển để vận chuyển động vật hoang dã được bảo vệ từ khu vực Papua.



Trong quá trình kiểm tra tại một cảng biển ở Jakarta, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ khoảng 100 con chim quý hiếm đặc hữu của Papua trước khi chúng bị đưa vào thị trường chợ đen.



Sau khi được giải cứu, toàn bộ số chim đã được chuyển tới một trung tâm cứu hộ động vật hoang dã tại Jakarta để điều trị, chăm sóc và đánh giá tình trạng sức khỏe.

Các nhà điều tra hiện đang tập trung truy tìm toàn bộ đường dây liên quan đến lô hàng này, bao gồm người gửi, người nhận cũng như các đối tượng trung gian tham gia vận chuyển.



Giới chức cho biết mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc thu giữ tang vật mà còn nhằm bóc gỡ mạng lưới buôn bán động vật hoang dã hoạt động phía sau.



Papua được xem là một trong những khu vực có hệ sinh thái độc đáo nhất Indonesia, nổi tiếng với nhiều loài chim đặc hữu có màu sắc sặc sỡ và giá trị cao trên thị trường sưu tầm động vật cảnh.

Tuy nhiên, chính sự quý hiếm này cũng khiến nhiều loài trở thành mục tiêu của các đường dây săn bắt và buôn lậu.



Indonesia là một trong những quốc gia có mức độ đa dạng sinh học cao nhất thế giới, sở hữu hàng nghìn loài động thực vật đặc hữu. Song quốc gia Đông Nam Á này từ lâu cũng được xác định là một trong những điểm nóng về nạn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp.



Các tổ chức bảo tồn quốc tế nhiều lần cảnh báo rằng hoạt động săn bắt và vận chuyển trái phép đang đe dọa nghiêm trọng tới nhiều loài quý hiếm, đặc biệt tại các khu vực giàu đa dạng sinh học như Papua.



Vụ bắt giữ mới nhất được xem là một bước tiến trong nỗ lực của Indonesia nhằm siết chặt kiểm soát các tuyến vận chuyển động vật hoang dã và bảo vệ những loài đặc hữu đang đứng trước nguy cơ suy giảm ngoài tự nhiên./.

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